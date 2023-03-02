Fed升息戰線恐拉長 美股債心驚驚

美國聯準會（Fed）升息循環已經屆滿周年！

原本市場樂觀預期這場始於去年3月的抗通膨戰爭，今年可望偃旗息鼓；但由於通膨怪獸太過難纏，預料Fed可能被迫延長升息戰線，也讓美國股債市動盪再度加劇。

擔憂通膨夢魘揮之不去，將促使Fed增強升息力道，美國10年期公債殖利率周四（2日）重返4％大關至4.04％，創下去年11月初以來新高。對Fed利率預期更為敏感的2年期美債殖利率更一度衝高到4.937％、為2006年中以來最高紀錄。

美債殖利率不斷攀升，導致美股在3月首個交易日（周三）盡墨，跌幅介於0.02％到0.66％之間。升息隱憂再現，美股2月月線全黑，道瓊跌幅深達4.2％，標普500與那斯達克則各自挫低2.6％與1.1％。至於美元指數2月出現2.7％升幅，為去年9月來首見單月收高。

Fed在去年的3月，為遏止不斷升溫的通膨，開始發動這波升息循環的首度升息。然而歷經一年來多次貨幣大幅緊縮，也推升聯邦基金利率達到4.5％的2007年高點。

不過歷經一年抗通膨戰，美國消費者物價指數雖然從去年夏季的9％左右降至6.4％，但外界認為Fed當初因過度低估通膨威脅而未能及早因應，導致通膨壓力距離現今2％目標還有一段距離。

更糟的是基於通膨黏性過強，年初外界還期盼今年升息循環可望終止的希望，如今不但已經粉碎，Fed升息速度恐怕還有加快跡象。

今年握有利率決策投票權的明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）周三（1日）釋出鷹派訊息，指稱為了讓通膨處於控制，他在本月決策會議可能支持升息兩碼。原本交易員多押注Fed在3月會議將升息1碼。

另外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也認為，美國通膨過高，終端利率有必要升到5％到5.25％之間，之後維持在該水位一段時間。

LPL金融服務公司全球首席策略師柯斯比（Quincy Krosby）認為，Fed在擊敗通膨上還有一段長路要走。他表示決策官員花了一段時間，才明瞭通膨比原先評估更加棘手。

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