打臉官方？ 民間數據指美就業市場降溫

就業市場火熱依舊，被視為美國經濟保持韌性的有力證據，但根據線上人才媒合平台的數據，私部門職缺數正在下滑，降幅比政府部門發布的還大，顯示美國勞力需求有降溫跡象。

美國兩大線上人力銀行ZipRecruiter Inc.和Recruit Holdings Co.的數據顯示，去年底在他們網站張貼徵才訊息的數量縮減，減幅比同時間美國勞工部公布的還大。

這兩家業者並提到，今年私部門開出的職缺數會進一步下滑，很可能反映在勞工部接下來發布的就業報告，意味今年美國企業的聘雇腳步將放緩。

官方的職缺與招聘數據強勁，是聯準會（Fed）官員相信美國經濟過熱助長高通膨的原因之一，Fed因而升息試圖讓經濟成長減速，減輕物價壓力。一旦政府就業報告與人力招聘業的數據一致，Fed可望紓解積極升息的壓力。

美國勞工部訂於下周發布1月職缺數據及2月非農就業報告。根據該部資料，去年12月開出的職缺數有1,100萬，比2020年2月新冠疫情爆發前還高出57％。招聘網站ZipRecruiter卻指出，12月在該網站張貼的職缺數，只比疫前多了26％，今年1月和2月甚至節節下滑。

而據Recruit Holdings旗下職缺刊登網站Indeed所示，減少的職缺數比官方數據還多，顯然美企對於花大錢填補人力空缺的意願不高。

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）指出，雖尚未看到就業數據放緩，但即將發生，主要是客戶向他們反應，擔心有過度聘僱（overhiring）的風險。

根據ZipRecruiter統計，聘僱縮手最明顯的非科技業和金融業莫屬。美國科技業2月的職缺數回到疫前水準，但之前一度比去年5月高出近90％；金融業上月開出的職缺數甚至不及疫前水準，之前曾有比2021年底多了近80％的紀錄。

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