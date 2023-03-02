Fed傳鴿聲 道瓊樂漲341點 特斯拉崩5.8%

美國就業市場依舊強勁，使華爾街股市2日早盤普遍承壓，不過接近尾盤時段時，聯準會官員釋出鴿派言論，市場情緒大受提振，標普500指數、那斯達克指數、費城半導體指數黑翻紅，四大指數終場全面收紅。

道瓊工業指數受到Salesforce提振，收盤勁揚341.73點，或1.05%，以33,003.57點作收；標普500指數上漲29.96點，或0.76%，收3,981.35點；那斯達克指數揚升83.50點，或0.73%，收11,462.98點；費城半導體指數上漲28.28點，或0.96%，收2,984.11點。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟金人數報19萬，低於預期的19.5萬以及前值19.2萬；截至2月18日當周持續申領失業救濟金人數為165.5萬，大幅低於市場預期的170萬，顯示美國就業市場依舊火熱。

另外，美國勞工部周四（2日）公布數據顯示，美國上季單位勞動力成本年增率終值為3.2%，遠高於經濟學家此前預測的1.6%年增率。領取失業救濟金人數回落加上勞動力成本高漲，使投資人擔憂聯準會恐在3月會議上維持鷹派基調，拖累美股早盤普遍低迷。

不過亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）於2日稍晚表示，「緩慢而穩定」的行動是最適當的方案，為了降低可能對經濟造成的損害，他堅定支持聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議升息1碼，並預測會在今年夏季暫停升息。

政經方面，MSCI研究員2日發布文章表示，美國債務違約的可能性大幅飆升，已攀升至2013年債務上限辯論以來的最高水平。美國於今年1月中旬觸及債務上限，迫使財政部採取非常規措施來避免違約，國會與拜登政府也因此展開協商，根據MSCI的報告，截至2月24日為止，CDS市場的一年期隱含違約機率為11.3%，遠高於今年1月的3.3%。

個股方面，特斯拉於1日舉行「投資人日」，然而因未如預期展示新一代車，使投資人大為失望，2日收盤下挫11.87美元，跌幅5.85%，收報190.90美元。

主要科技股2日普遍收漲，Google揚升1.80美元，漲幅1.99%，收在92.31美元；微軟上漲4.84美元，漲幅1.97%，收報251.11美元；Meta攀升1.11美元，漲幅0.64%，收174.53美元；蘋果收漲0.60美元，漲幅0.41%，收報145.91美元；亞馬遜則下挫0.04美元，跌幅0.04%，收92.13美元。

台股ADR方面，台積電ADR上揚0.61美元，漲幅0.69%，收報89.03美元；日月光ADR攀升0.13美元，漲幅1.79%，收在7.39美元；聯電ADR上漲0.06美元，漲幅0.73%，以8.32美元作收。

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