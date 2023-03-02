制裁奏效?IEA:俄石油、天然氣收入暴跌

由於西方去年12月出台的60美元石油出口限價措施，俄羅斯收入大受打擊。國際能源署（IEA）數據顯示，受西方制裁影響，俄羅斯今年1月石油和天然氣收入暴跌約40％，且預期未來幾個月跌幅將持續擴大。

商業內幕報導，IEA數據顯示，俄羅斯1月石油和天然氣收入為185億美元，較去年同期的300億美元大幅下跌38％。報導指出，這凸顯制裁對俄羅斯經濟產生符合預期的影響，尤其是歐盟禁運和2022年實施的俄油出口價格上限。

IEA署長比羅爾表示，他們預估未來幾個月，石油和天然氣收入的降幅將持續擴大，因為缺乏技術和投資，從中期來看，甚至會更加嚴重。

由於西方的貿易限制，如今歐洲客戶不再購買俄羅斯原油及石油產品，市場上現存的俄油買家少之又少，有近200萬桶俄柴油因為找不到買家而停留海上。

西方去年12月5日對俄油出口的價格上限正式生效，並於同年最後一周造成1,500萬美元的損失，即便普丁批評此舉相當「愚蠢」，但該國央行仍坦言其經濟因此遭受衝擊。

雖然目前各界預期制裁對俄羅斯經濟的影響各持己見，有人認為俄羅斯用於規避制裁的「影子船隊」，依然能以高於限價的價格出脫大多原油，且除了歐洲以外的地區，對其原油需求仍十分強勁。

只不過IEA仍樂觀看待制裁對俄羅斯的打擊，稱其正在削弱莫斯科的戰爭收入，同時又能確保俄油在國際市場流通。但比羅爾仍示警，歐洲客戶還是需要注意能源供應。

（中時新聞網 蔡宗倫）

延伸閱讀

俄油出口增 IEA:價格上限仍有「預期效果」

歐盟擴大懲俄油 貿易新亂流