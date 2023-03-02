晶片業難止血 三星傳暴虧 淪20年來最慘

半導體產業面臨供過於求危機，其中記憶體晶片淪為重災區，有韓媒示警，由於去年下半年開始的「半導體寒流」，南韓護國神山三星恐出現20年來最嚴重的赤字。

根據中央日報報導，三星記憶體事業虧損慘重，光2月就出現2兆韓元以上的營損，預估1~2月期間的營損額將達3兆韓元。

業內人士更表示，三星內部已傳出，今年第一季記憶體事業最高將出現4兆韓元虧損。另一位消息人士透露，雖然三星晶圓代工事業賺錢，但規模仍小，無法填補記憶體事業的鉅額虧損。

除了三星外，南韓另一記憶體大廠SK海力士情況也不樂觀，市場預估，SK海力士今年第一季恐出現4兆韓元的虧損。回顧去年第四季，三星半導體部門營業利益大減97%至2700億韓元，SK海力士虧損則超過1.7兆韓元。

另根據美國財經媒體報導，TrendForce最新數據顯示，DRAM平均售價去年第四季季大跌34.4%，較去年第3季跌幅31.4%更多，顯示記憶體市況沒好轉反而惡化；至於NAND表現也僅比DRAM好一點，這兩項產品價格暴跌，重現2006年以來最嚴重危機，令記憶體晶片大國南韓2大龍頭三星、SK海力士處境雪上加霜。

（中時新聞網 邱怡萱）

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