美官員：將繼續實施針對性的對陸關稅豁免

據美國之音報導，美國貿易代表辦公室美東時間3月1日在向國會提交的拜登政府《2023年貿易政策議程和2022年度報告》中說，將繼續實施有針對性的對華301關稅豁免程序，並保留在必要時進一步進行關稅豁免的選項。該辦公室表示，拜登政府2023年的貿易議程將側重於在傳統自由貿易協定之外創建新的框架，並實施現有的貿易協定。

美國貿易代表辦公室根據修改後的《1974年貿易法》的規定，向國會提交了拜登政府《2023年貿易政策議程和2022年度報告》。

報導稱，「美國貿易代表辦公室以勞工為中心的貿易議程正在實現拜登總統的願景，即從下往上、從中間向外發展美國經濟，」美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）大使在一份聲明中說。「從執行美墨加貿易協定到與我們的盟友和夥伴建立創新的貿易安排，我們將繼續追求為所有人帶來可持續和包容性經濟繁榮的議程。」

美國的貿易官員表示，美國正在採用新的經濟工具來促進美國人的利益。

「我們正在貿易問題上撰寫新的故事，即把工薪家庭放在首位，解決當今緊迫的問題，為所有家庭提供真正的機會，並推進我們的全球優先事項，」貿易代表辦公室的一位高級官員星期三在與媒體進行的背景吹風會上說。

這位官員說，美國加強了與盟友及夥伴的關係，這是拜登政府關注的一個焦點。而且美國正在世界舞台上發揮領導作用，促進持久、可持續的經濟增長。

重新調整美中貿易關係

儘管美國貿易代表辦公室的幾位高級官員在背景吹風會上沒有怎麼提及中國大陸，但這份報告設專節討論拜登政府如何重新調整美中之間的貿易關係。

報告說，美中經貿關係具有深遠影響，而且拜登政府認識到，這個關係是錯綜複雜和競爭性的，「作為一個龐大的非市場經濟體，中國有獨特的能力通過不公平、反競爭的做法扭曲市場，傷害了美國和其他國家的工人和企業，包括我們最親密的盟友和夥伴。」

美國貿易代表辦公室指責中國大陸採取了不公平的貿易政策和做法，「中國採取了各種各樣不公平、扭曲性的措施，為中國經濟的各個行業提供了重大支持，往往是為了追求生產、產能和市場份額方面的特定目標。中國還限制進口商品和服務的市場准入，限制外國製造商和服務供應商在中國開展業務的能力。此外，中國還使用各種手段，往往是非法的手段，來獲得外國的知識產權和技術，以實現其產業政策目標。」

他說，為了應對中國大陸的這些貿易做法帶來的挑戰，拜登政府一方面對國內進行開創性的投資，同時加大與盟友和夥伴的協調。報告提到了美國與歐盟擱置雙方在飛機問題上的長期分歧，以強化合作與戰略關係，共同對抗中國大陸。

報告說，美國將繼續與貿易夥伴合作，追究中國大陸在強迫勞動方面的責任，並繼續實施和執行《防止強迫維吾爾人勞動法》。

另外，拜登政府延續了川普政府時期根據301條款對進口的中國大陸產品徵收關稅的做法。

將繼續對301對華關稅進行評估

美國貿易代表辦公室的一位高級官員在回答有關對華關稅的問題時說，美國在今後幾個月將繼續對是否取消對華關稅進行評估，「這個評估程序仍在進行中。去年年底我們有一個公眾評論期，收到了很多評論。我們正在審核這些評論。這是我們在未來幾個月將繼續做的事情。」

在維持這些關稅的情況下，美國貿易代表辦公室也應業界的請求，將一些進口產品排除在徵收關稅的名單之外。

這份報告說，美國貿易代表辦公室將繼續進行有針對性的關稅排除程序，即將某些產品排除在徵收關稅產品的名單之外，以確保它有利於美國的經濟利益，並在必要時保留進行進一步的關稅排除程序的選項。

2022年在貿易領域的成果以及2023年的優先事項

這份長達350多頁的報告詳細介紹了過去兩年美國貿易的報告辦公室為推進拜登總統的貿易議程所做的工作，以及2023年及以後的優先事項。

2022年取得的成果包括與歐盟和肯尼亞啓動和談判歷史性的貿易安排；與印太13個國家談判創新性的貿易框架－印太經濟框架；啓動美台21世紀貿易倡議的談判；與西半球的11個國家建立美洲經濟繁榮夥伴關係，並加強對美墨加貿易協議的實施。

報告列舉了貿易代表辦公室為推動以工人為中心的貿易政策而採取的行動，包括為工人的權益發聲，加速脫碳和促進可持續環境實踐、支持美國農業和加強供應鏈的韌性。

一位官員在背景吹風會上說，拜登政府為美國的農民、漁民、牧場主和食品製造商取得了一些關鍵的勝利。

數據顯示，2022年，美國農產品的出口擴大到創紀錄的2,020億美元。美國駐華大使伯恩斯這周說，中國大陸是美國農產品最大的出口市場，佔美國所有農產品出口的五分之一。這一年，美中之間的貨物貿易也創下記錄，儘管整體的雙邊關係非常緊張。

除了評估對華貿易關稅以外，貿易代表辦公室今後的優先事項包括通過與歐盟成立的工作組，解決各方對《降低通貨膨脹法》中有關補貼問題的擔憂；解決美國與加拿大在乳製品上的爭端以及與墨西哥在有關美國轉基因玉米上的爭端，包括根據美墨加貿易協定啓動正式的爭端解決程序；推動印太經濟框架的談判以及美台21世紀貿易倡議取得新進展等。

美國與歐盟在補貼問題上有分歧，但在朝同一個方向努力

針對美國與歐盟在《降低通貨膨脹法》上存在的分歧，美國貿易代表辦公室的一位高級官員說，重要的是，美國與歐盟正在朝同一個方向努力。

「我們正努力在國內採取措施應對氣候挑戰，而且我們正努力進行創造性思考。這個問題在技術上很困難，但我們的團隊一直在會面，」這位官員說。

（中時 藍孝威）

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