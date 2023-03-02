憂中國援俄武器 傳美國拉盟友制裁北京

俄烏戰爭至今屆滿一年，外媒1日引述消息人士報導，美國政府為避免中國當局提供軍事支持給俄羅斯，因此有意拉攏盟友共同對中國實施新的制裁。

美國資深官員於2月時指出，他們確信中國正考慮向俄羅斯提供軍備，此傳聞立刻遭到中方駁斥，烏克蘭軍情局長亦表示，「沒有看到這類事情被討論的跡象」。

不過美國政府的質疑仍存，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於28日訪問哈薩克時在訪問中談到，若中國向俄羅斯提供致命武器，北京將會面臨嚴重問題，美國會以懲罰中國相關企業以及相關個人作為回應。

路透社1日援引美國官員與知情人士報導，美國政府目前正在規劃對中國施壓，有意爭取七大工業國集團（G7）等盟友的支持，以協調對中國的限制措施，知情官員透露，目前仍處於磋商的初步階段，也尚不清楚華府的具體制裁措施。

對於此傳聞，白宮國家安全委員會發言人僅表示，俄烏戰爭導致中國與歐洲和其他國家的關係遭遇難題，不僅使中國分散注意力，也可能對其國際關係造成不必要之打擊。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將於3月3日訪問美國，並與美國總統拜登（Joe Biden）會談，預料雙方將會針對俄烏戰爭以及中國在俄烏戰爭中扮演的角色進行討論。

延伸閱讀

美國商會：近半在中美企無意擴大投資

中美科技戰升溫 美設顛覆性技術打擊小組