Salesforce財報優預期 盤後股價跳漲16％

美國雲端軟體業者Salesforce上季獲利優於華爾街預期，營收經調整後為83.8億美元，年增14％。股價方面，Salesforce在1日漲3.77美元，漲幅2.30％，收167.35美元，財報消息一出，盤後股價跳漲16％，截稿前來到193.93美元，而Salesforce股價在今年以來已上漲26％。

根據CNBC 1日報導，金融市場數據供應商Refinitiv資料顯示，Salesforce第四季（至1月31日止）營收經調整後為83.8億美元，優於分析師預的79.9億美元，調整後每股收益爲1.68美元，同樣高於分析師預期的1.36美元。

不過，Salesforce上季虧損9,800萬美元，而去年同期虧損2,800萬美元。今年一月，Salesforce共同創辦人兼執行長班尼歐夫（Marc Benioff）大刀砍去10％人力，裁員超過7,000人，這項重組計畫在上季花費的成本為8.28億美元。

財測部分，Salesforce預計年度利潤在每股7.12美元至7.14美元之間，高於分析師預期的5.84美元。第一季預期收入則在81.6億美元至81.8億美元間，同樣優於分析師平均預期的80.6億美元。

班尼歐夫表示，Salesforce經過第四季後認知到必須加快轉型計畫的時間軸，需要按下超空間（hyper-space）按鈕，快速推進兩年目標，並現在就超越兩年目標。

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