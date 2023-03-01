說好的制裁?中油買109萬噸俄氣 公司喊冤

原來還在買！俄烏戰爭爆發後，我國站在美方圍堵陣營，中油去年宣示3月俄羅斯天然氣採購合約到期不再續購。結果全年燃氣進口統計，俄氣雖從第三大進口國下修為第六名，但全年仍超逾百萬噸，且第二季到第四季間持續買進。對此中油解釋，公司的合約確實已終止，這是國外經銷商「組合能源」的結果，中間會有部分來自俄氣，中油照合約無法干預。

俄烏戰爭看不到結束跡象，國際圍堵俄羅斯天然氣，中油2022年3月有一紙5年俄羅斯天然氣合約到期，當時公司與經濟部長王美花都不斷說，屆期就不再採購俄氣，會去跟其他國家買。讓外界以為台灣「硬」起來，勇敢跟俄羅斯說不，哪知事實卻不是如此。

根據經濟部能源局統計，2022年全年我自俄羅斯共進口109.2萬噸天然氣，重點是自4月開始，一直到12月期間，除了9、11兩個月外，月月都有進口量，少則6萬多噸，多則有20萬噸，單月最多來2船，根本就沒有不買俄羅斯天然氣狀況。

對此中油喊冤，去年3月那紙台俄氣合約到期後，確實已經終止。至於國內仍有進口量，那是經銷商油公司的「組合能源」，其中包含有俄氣來源關係。

中油解釋，目前液化天然氣短、中、長合約，很多都是跟大型油公司，如法國道達爾、美國殼牌、英國BP等採購，這些公司本身採「組合能源」，多元採購策略，不限於某一單一產氣國，也因此中間會有俄羅斯天然氣。

對中油來說，採購合約重點是要求交貨時程與品質(熱值、甲烷量)等，至於其來源並不過問，「也沒有拒絕理由」。

但俄烏戰爭後，中油有跟這些經銷商要求儘量不要提供俄氣，它們也有儘量做，但不可能給予保證。而中油跟這些經銷商合約一打也是複數年，能做的事就是「道德勸說」，不可能逾越合約干涉。

俄羅斯2020年有240萬噸氣源進口台灣，僅次於卡達、澳洲，為我第三大天然氣進口國，占比13％。在中油3月到期未續約後，全年進口量降為109萬公噸，排名確實從第三名降至第六名，但仍遙遙領先馬來西亞、奈及利亞的進口量。

（ 中時 王玉樹）

延伸閱讀

時隔8個月 日本重新進口俄羅斯原油

中油自有油源提升 澳洲傳捷報

政策錯誤致台電、中油虧損? 經濟部這樣說