美10年債殖利率升 美股收黑 那指跌0.6%

美國製造業數據反映通膨仍處於高位，復以聯準會官員釋出鷹派言論，刺激美債殖利率攀升，10年期美債殖利率一度短暫突破4%，拖累華爾街股市1日大幅震盪後普遍收低。

道瓊工業指數收盤近乎持平，終場小幅上漲5.14點，或0.02%，收32,661.84點；標普500指數下挫18.76點，或0.47%，收3,951.39點；那斯達克綜合指數下跌76.06點，或0.66%，收11,379.48點；費城半導體指數下滑2.56點，或0.09%，收2,955.83點。

數據方面，美國2月ISM製造業指數由前值47.4攀升至47.7，雖有所改善，不過仍陷於萎縮區間，且遜預期的48，其中新訂單指數由42.5升至47，製造業就業指數由50.6放緩至49.1，製造業物價指數則是由44.5升至51.3，大幅高於預期的46.5，意味著通膨可能會在未來一段時間內維持在高峰。

在製造業數據公布後，美債殖利率飆升，10年期美債殖利率近四個月以來首次升破4%，2年期美債殖利率則寫下逾十五年來的新高。

市場持續關注聯準會的升息步伐，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）1日表示，他認為聯準會應將聯邦基金利率調升到5%至5.25%的區間，並將其維持至2024年，方能使緊縮性政策滲透至經濟之中，讓供應和需求達到更好的平衡，進而降低通膨。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則透露，他對於聯準會在3月會議上升息1碼或是2碼抱持開放態度，他認為更重要的是聯邦公開市場委員會透過利率點狀圖所釋出的訊號。他也強調，上個月的數據顯示聯準會未如其預期取得進展，不過即便數據令人不安，也不應對單個月的數字反應過度。

個股方面，主要科技股1日普遍下挫，亞馬遜挫跌2.06美元，跌幅2.19%，收報92.17美元；蘋果下滑2.10美元，跌幅1.42%，收在145.31美元；微軟下挫3.15美元，跌幅1.26%，收報246.27美元；Meta挫跌1.52美元，跌幅0.87%，收在173.42美元；Google逆勢上揚0.21美元，漲幅0.23%，收90.51美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.35美元，漲幅1.55%，收報88.42美元；日月光ADR揚升0.09美元，漲幅1.26%，收報7.26美元；聯電ADR攀升0.13美元，漲幅1.60%，收在8.26美元。

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