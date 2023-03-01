希臘火車對撞逾36死 全國降半旗哀悼3天

希臘本週二晚間，發生一起一輛客運列車和一輛貨運列車迎面相撞意外，造成至少36人死亡，數十人受傷，這是希臘有史以來最致命的鐵路事故，整個車廂被拋出軌道，為此，希臘政府宣佈為期3天的全國哀悼期，自本週三至本週五（3日），國旗降半旗，向火車相撞事故罹難者致意。

基礎設施和交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）流著淚告訴記者：「我們仍然不知道遇難者的確切人數，我們將以完全透明的方式調查（火車相撞）原因。」

調查人員需要回答的問題之一是，按照拉瑞沙地區首長阿戈拉斯托斯（Konstantinos Agorastos）的說法，為什麼這2輛火車會在同一條鐵軌上運行。

警方暫時拘留了拉里薩（Larissa）車站的站長，至少有3名證人接受了警方問訊，其中包括一名希臘鐵道公司代表。希臘老化的鐵路系統需要現代化，許多列車在單軌上行駛，在許多地區，信號和自動控制系統仍有待改進。

希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）中斷了對摩爾多瓦的訪問，返回希臘。她在一個新聞發佈會上表示：「即使在這個時候，拯救生命的行動也在進行，以救助那些在死亡列車上的人。」

文章來源：Trains collide in Greece, at least 36 killed, dozens injured

（中時新聞網 張威翔）

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