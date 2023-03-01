美半導體商遭網攻 全球供應鏈緊張

美國半導體設備商萬機科技（MKS Instruments）2月初遭勒索軟體攻擊，並已經展開調查。近日執行長在會議上公布災情，迄今公司仍未從這次攻擊中完全恢復，使全球半導體供應鏈再度承壓。

金融時報報導，總部位於美國的萬機科技本周告訴投資人和供應商，公司尚未從勒索軟體事件中恢復，且此次攻擊使全球半導體供應鏈更加緊張。

執行長John Lee在電話會議中說，公司已經開始通知受影響的製造和服務業務。萬機科技客戶包括台積電、英特爾、三星和艾司摩爾等半導體巨頭。

萬機科技預估，營運恢復如常需要花費數周的時間，且來自銷售延誤或取消的損失金額將高達數億美元。根據行業估計，大多遭遇勒索軟體攻擊的企業恢復期約3周。

萬機科技2月初時表示，勒索軟體對生產相關系統和關鍵軟體業務造成影響，導致其不得不暫停部分設施運作。John Lee稱，此次攻擊對系統造成「嚴重影響」，包括訂單處理及光子學、真空2個公司最大部門的相關產品運送能力。

萬機科技推遲其財務業績發布，並已通報美國監管機構無法按時提交年度報告。該公司估至少2億美元的損失，佔此前預估銷售金額10億美元的五分之一。

萬機科技最新一次年度報告顯示，美商應用材料和科林研發是其最大客戶，佔2021年淨利逾四分之一。應材2月上旬警告，由於供應商近期遭遇網路安全事件，估計下季營收減少2.5億美元，而這供應商被外界普遍預測是萬機科技。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

延伸閱讀

美半導體補助 設分潤條件

半導體吹冷風 IC設計廠去年平均年薪縮水

大摩評半導體業 護國神山最優選