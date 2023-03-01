無人機直攻莫斯科 普丁說話了

俄羅斯昨（28）日稱，擊落多架烏克蘭無人機，其中一架就墜毀在首都莫斯科外100公里處；除此之外，第二大城聖彼得堡突然關閉部分空域，多家電視台更被駭客入侵，突然播放飛彈攻擊警報。一連串國安事件後，俄羅斯總統普丁下令加強邊界維安，更坦承俄烏戰爭導致部隊損失。

綜合美聯社、半島電視台（Al Jazeera）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，聖彼得堡官方昨日突然關閉當地甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）方圓200公里內空域，暫停航班起降，有報導指上空出現不明物體，俄國戰機升空調查，俄羅斯國防部後續稱，軍方當時在進行戰機攔截空中演習。

不過當天下午，俄國官方又宣布，一架無人機墜毀在距離莫斯科不到100公里的古巴斯托沃村（Gubastovo），莫斯科州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）表示，無人機並未造成人員傷亡，但原本可能鎖定一處「民用基礎設施」。他並未說明是何種基礎設施，不過俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）一座天然氣配氣站就在附近。

照片顯示，墜毀的是一架小型烏克蘭製無人機，飛行航程達800公里，但無法攜帶大量爆裂物。

俄羅斯西部與烏克蘭接壤的布揚斯克（Bryansk）州州長博戈馬茲（Aleksandr Bogomaz）也表示，俄軍當天稍早擊落2架飛越當地上空的烏克蘭無人機。除此之外，27日晚間也有3架無人機闖入與烏東接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod），其中一架甚至飛近公寓窗戶，這些無人機造成當地建築、車輛輕微毀損。

目前烏克蘭並未承認是這些無人機事件的幕後主謀。

針對一連串無人機、駭客入侵等維安事件，普丁昨日在聯邦安全局（Federal Security Service）會議上致詞時並未明確提及這些攻擊事件，不過下令加強邊境維安，以及對抗西方及烏克蘭進行的間諜、破壞行動。

針對俄烏戰爭屆滿一周年，普丁坦承軍隊有損失，要求聯邦安全局高層盡全力協助陣亡士兵家屬。

文章來源：Drones fly deep inside Russia; Putin orders border tightened

文章來源：Putin orders tightening of Ukraine border as drones hit Russia

文章來源：Putin warns of espionage as Russia presses Ukraine’s Bakhmut

文章來源：Putin admits to “losses in our ranks” during speech

（中時新聞網 吳映璠）