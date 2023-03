無人機直攻莫斯科 普丁說話了

俄羅斯昨(28)日稱,擊落多架烏克蘭無人機,其中一架就墜毀在首都莫斯科外100公里處;除此之外,第二大城聖彼得堡突然關閉部分空域,多家電視台更被駭客入侵,突然播放飛彈攻擊警報。一連串國安事件後,俄羅斯總統普丁下令加強邊界維安,更坦承俄烏戰爭導致部隊損失。

綜合美聯社、半島電視台(Al Jazeera)、美國有線電視新聞網(CNN)報導,聖彼得堡官方昨日突然關閉當地甫爾可伏機場(Pulkovo Airport)方圓200公里內空域,暫停航班起降,有報導指上空出現不明物體,俄國戰機升空調查,俄羅斯國防部後續稱,軍方當時在進行戰機攔截空中演習。

不過當天下午,俄國官方又宣布,一架無人機墜毀在距離莫斯科不到100公里的古巴斯托沃村(Gubastovo),莫斯科州長伏洛比約夫(Andrei Vorobyov)表示,無人機並未造成人員傷亡,但原本可能鎖定一處「民用基礎設施」。他並未說明是何種基礎設施,不過俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)一座天然氣配氣站就在附近。

照片顯示,墜毀的是一架小型烏克蘭製無人機,飛行航程達800公里,但無法攜帶大量爆裂物。

俄羅斯西部與烏克蘭接壤的布揚斯克(Bryansk)州州長博戈馬茲(Aleksandr Bogomaz)也表示,俄軍當天稍早擊落2架飛越當地上空的烏克蘭無人機。除此之外,27日晚間也有3架無人機闖入與烏東接壤的貝爾哥羅德州(Belgorod),其中一架甚至飛近公寓窗戶,這些無人機造成當地建築、車輛輕微毀損。

目前烏克蘭並未承認是這些無人機事件的幕後主謀。

針對一連串無人機、駭客入侵等維安事件,普丁昨日在聯邦安全局(Federal Security Service)會議上致詞時並未明確提及這些攻擊事件,不過下令加強邊境維安,以及對抗西方及烏克蘭進行的間諜、破壞行動。

針對俄烏戰爭屆滿一周年,普丁坦承軍隊有損失,要求聯邦安全局高層盡全力協助陣亡士兵家屬。

(中時新聞網 吳映璠)