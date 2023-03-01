美晶片法案 要求企業10年內不能在中擴產

美國商務部將在6月底開始受理晶片法案（CHIPS Act）當中390億美元的半導體製造補助方案申請，28日公布相關規定，除了要求企業分享超額利潤及提供員工子女托育，也要求在中國據點的擴產需受限制，同意10年內不得在中國等有疑慮的國家擴增半導體製造產能。

據美國商務部說明，企業申請直接補助金額超過1.5億美元，若有任何現金流或收益明顯高於申請人預估情況下，則須與政府分潤，分潤金額最高不會超過直接補助75％，且獲補助企業也不能把資金用於發放股利或買回庫藏股。同時，申請人需檢附如何為員工及建廠工人提供可負擔且容易取得的子女托育服務。

申請條件中還包括限制海外擴產，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說明，獲得補助的企業將被要求簽署協議，同意10年內不得在中國等有疑慮的國家擴張半導體製造的產能，也不能和有疑慮的外國實體共同從事敏感技術的研發或授權。商務部會在未來幾周發布詳細規定，讓企業更清楚知道有哪些紅線。

此外，申請補助企業也要滿足其它條件，包括承諾未來持續投資美國半導體產業，包括在美國設立研發機構等，也要為美國少數族裔、退伍軍人和女性擁有的企業創造機會，同時也要展現環保責任及採用更多綠電，以及承諾使用美國生產的鋼鐵和建材等。

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