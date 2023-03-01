全美跟「禁」TikTok？國會議員意見不同調

美國眾議院外交事務委員會提案，要求「全美」禁用TikTok，遭到部分民主黨人士反對。圖／Unsplash

擔心個資遭到竊取，全球數個國家禁止人民或公務員使用中國大陸的短影音應用程式TikTok。美國在去年12月通過法案，禁止聯邦員工的公務手機下載TikTok，部分州政府也要求員工不得使用，如今有聲浪要求「全美」禁用，但這項提議遭到部分民主黨人反對。

綜合CNN與路透社報導，近期美國眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）針對是否授權總統拜登下令全面禁用TikTok一案，展開辯論。這項法案由共和黨議員兼委員會主席麥考爾（Michael McCaul）提出，他認為，「許多美國人沒有意識到，（中國）最大的監控措施之一，就是悄悄地蒐集他們口袋裡的個資。」

不過，民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）有不同看法。他認為，這項立法將會「損害其他國家對我們的支持，使更多企業進入中國，破壞美國的就業機會，並削弱美國引以自豪的言論自由和企業自由。」美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）也敦促國會不要禁止TikTok，稱這將侵犯數百萬美國人的言論自由。

2020年，美國時任總統川普曾強制要求TikTok出售美國業務，但交易案在川普下台後擱置。美國外資投資委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）這兩年不斷就資安問題，與TikTok進行談判。

TikTok表示，為了打造安全的資訊環境，他們已經花費超過15億美元。據悉，全美國有超過 1 億人口使用TikTok。

外交事務委員會預計在28日晚間針對TikTok禁令進行表決，待眾議院和參議院全體通過後，才會送交總統簽署。

文章來源：US House Democrat opposes giving Biden power to ban TikTok

文章來源：House panel to vote on bill empowering Biden to ban TikTok

（中時新聞網 黃凡甄）

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