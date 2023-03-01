斷晶片後路？美考慮吊銷對華為出口許可

根據華爾街日報1日報導，知情人士透露，基於國安考量，拜登政府正在考慮吊銷美國供應商對華為的出口許可證，以擴大科技貿易緊縮。此前，美國政府亦表示考慮不發給高通（Qualcomm）及英特爾（Intel）等公司新的出口許可證。目前英特爾方面拒絕回應此消息，而高通及華為尚未回覆，但華為曾表示，自家的商品並不會對國安造成威脅。

報導指出，因日前沸沸揚揚的美中間諜氣球事件，加上有情報顯示，中國正考慮為俄羅斯提供致命性武器，美中緊張關係加劇，使美國考慮進一步科技貿易緊縮。 高通及英特爾等公司主要供應手機等設備的晶片，如果拿不到新的出口許可，將影響使用先進5G技術的產品及較舊的4G產品。

一位美國前資深官員表示，先前雖有限制名單，但供應商仍可出口給華為，但現在白宮正在告訴商務部，「切斷4G銷售，是時候給華為更多痛苦了，是時候置之死地了。」

美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）周二（28日）指出，川普政府時期允許5G以下科技出口至華為，但現在這項政策需要重新審視，拜登政府也考慮額外的出口管控。艾斯特維茲表示，將盡一切可能防止敏感的美國科技落入惡意者手中，包括中國的軍事、情報和安全部門。

艾斯特維茲指出，美國商務部及其他政府部門在2022財政年度，共批准69.9％涉中國出口許可申請。此前，美國商務部產業及安全局將639家中國背景的機構納入貿易黑名單，其中共155家為拜登政府所新增。

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