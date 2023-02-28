特斯拉墨西哥新廠定案 投資人日揭曉細節

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）於28日表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將在墨西哥北部建設新的工廠，新廠投資額最高上看100億美元，至於建廠的相關細節，特斯拉預計將在1日的「投資人日」上公布。

歐布拉多指出，特斯拉將在新萊昂州的蒙特雷（Monterrey）建造一座巨型工廠，未來有望在此進行電池相關投資；一名墨西哥官員透露，新工廠料將用於生產電動卡車Semi、電動跑車Roadster以及其它車型，另一名官員則表示，該廠有望年產100萬輛電動車。至於設廠的相關細節，特斯拉預計會在周三的投資人日說明。

特斯拉赴墨西哥設廠的猜測已流傳數個月，歐布拉多早前曾表示，特斯拉若在墨西哥設廠恐會引起水資源短缺的擔憂，一度使該計畫告急，不過歐布拉多於25日和27日親自與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）通話洽談，歐布拉多隨後指出，馬斯克已充分了解水資源短缺帶來的挑戰，也就此問題作出了承諾，諸如在生產過程中使用回收水等，並且強調，特斯拉的新廠將會為墨西哥帶來大量的投資和大量的就業機會。

路透社引述消息人士報導指出，特斯拉在墨西哥設廠的初始投資額約為10億美元，未來有望進一步達到100億美元。

特斯拉將於周三舉辦投資人日，馬斯克預計會在活動中概述「Master Plan」計畫的第三階段，包含特斯拉的擴張規劃、下一代電動車平台等。對於墨西哥公布的消息，特斯拉目前尚未回應媒體的置評請求。

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