Fed鷹影未散 美股收黑 道瓊挫232點

美國經濟數據顯示房市尚未大幅度冷卻，投資人持續抱持著對聯準會鷹派升息的擔憂，市場情緒承壓，華爾街股市28日走低，三大主要指數終場盡墨，唯獨費城半導體指數收紅。

道瓊工業指數下挫232.39點，或0.71%，收32,656.70點；標準普爾指數下滑12.09點，或0.30%，收3,970.15點；那斯達克指數小跌11.44點，或0.10%，收11,455.54點；費城半導體指數上漲7.181點，或0.24%，收2,958.388點。

數據方面，美國研究機構經濟評議會（Conference Board）於28日公布報告顯示，美國2月消費者信心指數自1月的106下滑至102.9，大幅低預測的108.5以及修正後前值106，反映民眾對於就業、收入以及商業狀況更加悲觀。

另外，美國12月FHFA房價指數按月跌0.1%，跌幅少於市場預期的0.2%，顯示房市未因升息而大幅冷卻，增加投資人對於聯準會持續升息的緊張情緒。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）28日指出，由於美國經濟處於奇怪且懸而未決的狀況，聯準會如欲制定良好的政策，便必須實時實地觀察經濟情況，以此做為經濟數據和金融市場以外的補充，若過度依賴市場反應作為指標恐會犯下錯誤。

美國銀行全球研究（BofA Global Research）最新報告預測，由於美國消費者需求依舊強勁，加上勞動力市場緊張，聯準會可能會將利率上調至接近6%；至於聯準會的降息時間表，摩根士丹利原先預估聯準會將於今年12月首次降息，不過其最新報告推遲了上述預估，認為聯準會到明年3月才會首次降息，意即升息力道會比市場預期更久，升息空間也更大。

政經方面，美國商務部自28日開始接受企業提交《晶片法案》的補助申請意願書，除了鼓勵美國國內的半導體生產外，拜登政府也欲以加速追求其經濟議程，提出申請的半導體業者不僅要遵守限制，獲得1.5億美元以上補助的業者，未來若現金流或獲利超過預設標準，必須將超額利潤與政府分享。

地緣政治方面，繼美國總統拜登訪烏後，美國財政部長葉倫於周一抵達基輔進行訪問，拜會總統澤倫斯基等多位政府高層，討論未來向烏國提供約100億美元的金援方案。

個股方面，主要科技股28日漲跌互見，蘋果小幅下挫0.51美元，跌幅0.34%，收報147.41美元；微軟挫跌0.74美元，跌幅0.30%，收在249.42美元；Meta則逆勢勁揚5.40美元，漲幅3.19%，收報174.94美元；亞馬遜上漲0.47美元，漲幅0.50%，收94.23美元；Google攀升0.20美元，漲幅0.22%，收報90.30美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌0.23美元，跌幅0.26%，收在87.07美元；日月光ADR揚升0.02美元，漲幅0.28%，收7.17美元；聯電ADR上漲0.07美元，漲幅0.87%，以8.13美元作收。

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