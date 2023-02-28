葉倫訪澤倫斯基 討論向烏金援百億美元

繼一周前美國總統拜登閃電拜訪烏克蘭後，美國財長葉倫周一也抵達基輔進行訪問，這是美國財長罕見出訪戰區，用意在向國際社會傳達美國支持烏克蘭力抗俄國侵略的決心，包括提供軍援與金援。

葉倫於周一到訪基輔，並拜會包括總統澤倫斯基等多位政府高層，討論將向烏國提供約100億美元的金援方案，該方案為去年12月美國國會通過支援烏國與美國盟邦國防經費達450億美元法案的其中一環。

葉倫在宣布帶給烏克蘭12億美元首期金援款時表示，「美方想要烏國知道，你們並非孤軍奮戰，美國會與你們並肩作戰，會作你們的強力後盾。」

烏克蘭不僅前線要對抗武力規模更強大的俄軍，經濟和金融面也都面臨存亡保衛戰。由於俄羅斯發動攻擊轟炸、佔領烏國東部和南部，並造成數百萬烏國人流離失所，烏克蘭經濟去年萎縮約30％。

烏國已無法從國際債券市場籌資，澤倫斯基政府預估，今年將需要美國、歐盟和其他國際友邦金援約380億美元，才能維持政府的運作。

基輔正與國際貨幣基金（IMF）就一項貸款計劃進行談判，希望該貸款能夠增強國際社會對其經濟管理的信心，同時帶來更多的金援。

葉倫也呼籲IMF盡快為烏克蘭建立一個融資方案。IMF總裁喬治耶娃 (Kristalina Georgieva)日前已到訪烏克蘭，官員們希望在3月底之前IMF就能制定出烏克蘭的融資方案。

葉倫在與澤倫斯基會談時指出，「我們保證會為貴國提供保衛國家所需的安全援助，但我們也知道，如果沒有強大而穩定的後方陣線，前線作戰是不可能的，而強穩的後方陣線指的是一個運轉良好的經濟體，以及一個繼續提供重要服務的政府。」

不過，民調顯示，對於援助烏克蘭美國民眾的反彈聲浪有上揚的趨勢。皮尤研究中心上個月完成的調查發現，儘管有31％的美國人認為援助烏國的規模「大致合適」，另有20％的人認為「應該加碼」，但也有26％的受訪者認為援助「太多」，高於去年9月調查的20％。

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