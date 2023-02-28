正崴印度廠遭祝融 業界憂iPhone供應亂調

印度南部一處生產蘋果手機充電線的廠區27日遭失火，這處廠區屬於台商正崴精密科技公司（Foxline）。火災並未造成人員傷亡，但熟悉內情人士透露，未來2個月內廠區生產線可能無法恢復滿載，業界人士憂心此事恐擾亂蘋果（Apple）手機iPhone供應鏈。

正崴精密在印度南部安德拉省（Andhra Pradesh）蒂魯帕蒂區（Tirupati）設有工廠，專門生產iPhone充電線。當地時間27日下午1時許廠區失火，部分廠房付之一炬，大火延燒約3小時撲滅。消息人士28日向路透社透露，正崴在當地有2個廠區共10條生產線，其中4條生產線因這場大火全毀，未來2個月之內很難恢復運作。

剩下6條生產線，即使並未受大火波及也無法立刻運作，原因出在火災損及IT伺服器。這6條生產線預計這個星期恢復運轉。這名消息人士還說，火災發生原因仍在調查中。

另一名了解災情的消息人士表示，正崴是蘋果公司在印度具有關鍵地位的供應商，這場火災「可能會對在印度生產或自印度輸出的iPhone供應鏈造成潛在干擾」。

蘋果公司與正崴精密均尚未回應路透社提出的置評要求。

（中時新聞網 栗筱雯）

正崴印度廠火災 無人傷亡

正崴印度公司（Foxlink India）印度廠區今天發生火災，幸無人傷亡。

印度媒體ADP電視台報導，正崴失火的廠房位於東部安德拉省（Andhra Pradesh）蒂魯帕蒂（Tirupati）廠區，下午1時失火，火勢蔓延快速，一樓被完全燒毀，其餘樓層也有不同程度的毀損。

經駐印度代表處以及駐清奈辦事處瞭解情況，火勢已於下午4時撲滅，幸無人傷亡，起因疑為電線走火，消防單位仍在調查中。

代表處將持續與正崴印度保持連繫，若有需要將提供相關協助。

（中央社）

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