晶片供過於求 花旗示警：費半恐再跌30%

華爾街分析師警告，晶片需求持續疲弱，重創終端消費市場，加上庫存過剩的壓力，半導體最糟情況還沒到來，在企業每股獲利下滑和本益比修正之下，預測費城半導體指數（SOX）可能再崩殺30％至2075點左右，創下史上新低，回吐疫情期間所有漲幅。美國費半指數周一（27日）小漲0.55％，收在2951點。在台股228連假期間，台積電ADR連跌兩天，累計跌幅約3％至87.3美元。

巴隆周刊（Barron’s）報導指出，花旗分析師Christopher Danely在最新報告中表示，2023年晶片產業獲利預期可能至少下滑10％。從英特爾、超微（AMD）在財報中點出（AMD）數據中心部門前景疲弱可看出端倪。

Danely指出，儘管車用晶片需求維持穩定，但占半導體終端需求高達70％的個人電腦（PC）、智慧手機、數據中心和消費電子市場仍持續惡化。高通在財報中預測，庫存問題將持續到6月。

除了庫存過剩危機，估值過高是另一風險。費半指數由30家半導體企業組成的市值加權指數，輝達和台積電是其最大成分股之一。該指數從去（2022）年12月底以來已飆漲18％，也將估值推高至22倍，較以往16倍的歷史平均水準高出許多。

Danely強調，在半導體業者每股獲利下滑和本益比修正之下，預測費半指數可能再暴跌30％，並創下新低，回吐疫情期間所有漲幅。

（中時新聞網 吳美觀）

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