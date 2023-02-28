遭控誇大自駕技術 馬斯克、特斯拉挨告

電動車大廠特斯拉（Tesla）及其執行長馬斯克（Elon Musk）今天被告上法院，股東指控這家公司和馬斯克誇大電動車「自動輔助駕駛」和「全自動輔助駕駛」技術的效率和安全性。

路透社報導，股東們向舊金山聯邦法院提出擬議集體訴訟，指稱特斯拉隱瞞公司技術如何「造成意外事故和受傷的重大風險」，以錯誤和誤導性的說法蒙騙了他們4年多。特斯拉曾通報多起致命撞車事故，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正重新審視這家公司的「自動輔助駕駛」（Autopilot）系統。

股東們說，隨著真相公諸於世，特斯拉的股價數度下跌，包括在國家公路交通安全管理局展開調查之後，還有媒體報導美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）調查馬斯克關於「自動輔助駕駛」系統的陳述之後。

國家公路交通安全管理局本月16日下令召回逾36萬2,000輛配備「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）beta版軟體的特斯拉電動車，因為這些車行駛到十字路口時可能不安全；特斯拉當日股價應聲下跌5.7%。

特斯拉表示，公司同意召回車輛，但不認可國家公路交通安全管理局的分析。

股東們在訴狀中說：「被告的違法行動和失職，以及公司普通股票市值暴跌，導致原告和其他利害關係人蒙受巨額損失及損害。」

特斯拉沒有媒體聯絡部門，尚未回應記者詢問。

今天這起由股東之一拉蒙塔尼（Thomas Lamontagne）等人提出的訴訟，是要為2019年2月19日到2023年2月17日的特斯拉股東尋求損害賠償，金額不明。特斯拉前財務長阿胡加（Deepak Ahuja）和現任財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）同列被告。

特斯拉股價今天上漲10.75美元或5.5%，收在每股207.63美元，但自2021年11月的高點以來，這支股票價值幾乎腰斬。

根據財經雜誌「富比世」（Forbes）即時榜單，馬斯克目前是全球第2大富豪，僅次於酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族。

馬斯克預定出席3月1日的特斯拉投資人日活動，宣傳特斯拉的人工智慧功能和車款系列擴張計畫。

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