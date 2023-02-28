貿易戰引爆逃離大陸潮?美商會報告揭真相

中美貿易戰持續升溫，根據華南美國商會公布的最新調查報告，與過去兩年相比，中美貿易緊張局勢對中國企業的負面影響越來越大，儘管中國仍然是全球投資的第一把交椅，但由於不確定性，外國公司正在放緩在中國的大額投資，越南則是美中貿易戰中最明顯的受惠國。

根據南華早報報導，約90％參與華南美國商會調查的美企表示，今年中美貿易爭端「非常可能」或「很有可能」進一步擴大，其中64％預計對企業的影響將持續兩年以上。

該報告指出，美國貿易戰課徵關稅，去年對近60％的華南企業產生負面影響，此數字與過去2年相比有所增加，2020年和2021年這一比例分別為53％及55％。

此外，去年中國對美國的貿易順差，達到創紀錄的8776億美元，對中國的外國直接投資金額達到1891.3億美元、年增8％；但因市場的不確定性和投資風險，外國企業今年計劃放緩在中國的業務擴張。

該報告說，外國企業在中國大額投資意願大幅降低，今年和未來3到5年，外國企業將保留183億美元獲利於中國進行再投資，此數字年下滑約31％，今年再投資預算超過2.5億美元的企業，數量則大幅下降至4％，創下5年來最低。

華南美國商會表示，40％的受訪企業仍將中國視為全球投資計劃地點的首位，但此數字已創下5年新低，值得關注的是，去年約有26％的受訪企業，選擇將一些投資從中國轉移到世界其他地區，相較2021年增加3個百分點；其中越南是首選目的地，美國是第二大受歡迎的地點，新加坡則降至第三。

文章來源： US-China relations: foreign firms slow expansion plans with trade tensions ‘very likely’ to expand

（中時新聞網 邱怡萱）

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