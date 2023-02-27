拉加德預告ECB 3月升息2碼

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）近日表示，鑒於歐元區通膨壓力仍高，ECB有意在3月會議再次升息2碼（50個基點），至於之後升幅將觀察數據情況後決定。

拉加德在印度出席二十國集團（G20）財長會議時重申，ECB將「盡其所能」讓通膨回到2％目標的決心。她接受印度《經濟時報》（Economic Times）訪問時指出：「自2020年7月以來，我們以前所未見的速度升息，畢竟利率是當前最有效工具。我們有充分理由相信下次會議需再升息2碼。」

拉加德表示：「如果有必要的話，我們將採取更多升息措施，好讓通膨及時地回落至2％目標，不論付出多少代價也在所不惜。我們不僅要將通膨率降至2％，更希望長久維持在此水平。」

歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，歐元區1月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，低於去年12月的9.2％增幅。但排除波動劇烈的食品與能源項目後，1月核心通膨率為5.3％，高於12月的5.2％增幅；歐元區2月通膨率將於3月2日公布。ECB這次升息循環已五度升息將利率升至2.5％，此為2008年11月以來最高水平，下次會議將於3月16日召開。

另一方面，拉加德建議，印度不妨利用這次主辦G20財長會議的絕佳機會，發揮自身在數位化、數位貨幣與加密通貨監管領域的豐富經驗，在全球範圍持續推動這些項目，並為這些領域帶來一些理性。拉加德指出：「印度央行總裁與財長將這些議題排入議程，我希望他們能真正地積極推動。印度在加密資產擁有廣泛經驗，由他們來做特別有意義。」

拉加德表示，過去幾年印度經濟不斷成長，從數據來看，印度國內生產毛額（GDP）表現優於其他國家，失業率雖攀升但並不是太過劇烈，這顯示出印度經濟持續進步。