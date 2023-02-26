特斯拉投資者日 第三代平價新車成焦點

電動車商特斯拉3月1日舉行受矚目的「投資者日」（Investor Day）。除了持續成長的能源業務和不斷增加的現金流等為熱烈討論的議題外，華爾街最關注其規畫中的第三代平價新車，視之為能否持續增長的關鍵。

部份專家認為特斯拉必須推出新而更低價電動車，才能確保業績在2030年前持續成長，並捍衛其電動車市占率，不被其他傳統車商推出的電動車給搶走。

特斯拉股價24日下跌2.6％收196.88美元，但今年來累漲約60％。富國銀行分析師蘭根（Colin Langan）認為特斯拉必須有新利多，像推出售價3萬美元第三代電動車才能支撐其漲勢。

其第一代Model S和X售價各自約10萬美元，第二代Model 3和Y分別約5萬美元和6萬美元。

蘭根強調第三代新車售價低至3萬美元，能讓其在電動車市出現戲劇性擴展。他估計目前特斯拉全部電動車陣容占整體電動車市比率55％。若推3萬美元新款電動車，其全部產品市占率即暴衝至約95％。

New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）和Bernstein分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）均認為在投資者日裡最受外界關注議題，是特斯拉開發下一代平價電動車平台狀況。

薩科納吉認為特斯拉必須依賴平價電動車，才能符合投資人對其高增長預期。其研究顯示通常逾三或四年沒新款推出，就很難提升電動車銷售量。

華爾街預期今年Model Y將賣出逾100萬輛，可能成為包含汽柴車在內全球一年內賣最多的車款。去年豐田Corolla賣出約110萬輛為第一名，Model Y賣出約76萬輛排第四名。

費拉古預期特斯拉將在2025年推出的新款平價車，在2026年能一年賣出逾100萬輛，Model 3和Y也能輕易賣出逾百萬輛。

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