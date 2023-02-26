LME亞洲時段鎳期交易 3/20起將恢復

倫敦金屬交易所（LME）宣布，將從3月20日起恢復鎳期貨在亞洲市場的交易，希望藉此提高市場流動性、並且降低價格波動。

LME在最新公告中，已通知會員有關鎳電子盤交易將從3月20日倫敦時間凌晨1點開始（台北時間早晨9點）。此外該期貨每日漲跌幅限制仍維持在15％不變。

它指稱，根據市場交易者的回饋，鎳電子盤交易恢復到過去的倫敦時間凌晨1點，有助於整體市場的運作，並預料能夠強化LME鎳市場的流動性重建。

自從去年鎳市場發生暴衝後，雖然之後恢復交易，但流動性因此低迷不振，引發外界質疑該價格做為電池與不鏽鋼金屬基準定價的可行性。

三名消息人士透露，今年1月LME曾經要求恢復鎳期貨在亞洲的交易時段，結果遭到英國監管機構的否決，因為後者對於LME是否有能力在該時段讓鎳市場能夠有秩序的運作，依然存在諸多疑慮。

去年3月先是俄烏戰爭爆發推升鎳價急漲、之後又發生中國鎳礦巨擘青山控股遭到軋空，導致鎳價飆漲一倍到每公噸10萬美元以上，這迫使當時LME暫停鎳市場交易一周，並取消數十億美元的鎳交易，該事件還被媒體戲稱為「妖鎳之亂」。

目前的報價在25,387美元。

LME之後雖然恢復該市場運作，但開盤時間卻從常規的倫敦時間凌晨1點延後到上午8點，因為前者通常是亞洲交易時段，也是鎳價波動最高的時候。

Oliver Wyman顧問公司在1月發布的報告建議，為避免去年危機再度發生，LME應該採取明確措施協助恢復投資人對該交易所的信心，例如強化波動的管控，以及延長危機與控制功能的實行時間，以遏止市場遭到扭曲。

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