日本缺蛋價飆近倍 恐花半年才能解決

受飼料等價格上漲及史上最嚴重禽流感疫情肆虐影響，日本東京今年2月雞蛋批發價較去年同期飆漲近一倍，而市場預估要解決缺蛋至少得花半年，讓日本外食業界再度面臨新考驗。

日本蛋價過去數十年未見明顯漲幅，一直維持穩定，因此被視為「物價優等生」。不過，這種情況從2022年底開始改變，主因跟雞飼料價格飆漲及雞隻遭撲殺有關。

●東京批發蛋價每公斤漲到335日圓

日本東洋經濟網路版報導，大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」表示，作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格，2月22日來到335日圓（約新台幣76元），創1993年開始公布統計數字以來新高紀錄，相較2022年2月的175日圓高漲近一倍。

日本蛋價高漲的主因，除了烏克蘭情勢等帶動飼料價格、電費及天然氣費上漲外，史上最嚴重的高病原性禽流感疫情流行也成一大打擊。

日本往年禽流感疫情都在11月中旬通報該季首例，但本季從2022年10月底起就出現，創史上最早紀錄。

截至今年2月20日止，日本全境本季已通報76例禽流感疫情，造成超過1300萬隻蛋雞被撲殺，相當於日本總蛋雞數的一成，大幅超越2020年度創歷史新高的987萬隻。

這種情況造成許多使用雞蛋作為料理的外食業者，被迫暫停供應菜單中的部分品項。

●官方要求優先供蛋給零售業

日本外食業界面對雞蛋供應不足的原因，不光是嚴重的禽流感疫情，還跟日本政府農林水產省今年一月向養雞團體提供的籲請有關。

日本雞蛋通路有三大類，分別是供應零售業者、供應外食業者及供應食品加工業者，流通量依序占全體的5成、3成及2成。

不過，因應今年缺蛋危機，農林水產省為了不讓消費者感到不安，要求養雞團體優先供應給零售業者。

但即使獲優先供應，像食品超市等零售店的蛋價依舊高漲。農林水產省調查得知，2022年2月一盒10顆裝的蛋平均價格為214日圓，但今年2月已漲到262日圓。

●至少花半年才能正常供蛋

大家關注的是雞蛋供應何時能恢復正常，目前主流看法認為「至少得花上半年」。

一般來說，養雞場被確認雞隻感染禽流感後，必須撲殺場內所有飼養雞隻並進行全場消毒等防疫措施，就算再怎麼順利，至少也要花兩個月才能重新營運，而且在完成防疫措施後，也不是馬上能恢復一般的生產。

蛋雞從小雞成長到可以穩定下蛋，通常需要半年左右；加上提供小雞的業者只能依靠過往的需求量繁殖小雞，要能迅速因應目前的狀況有困難。

一名養雞產業相關人士說，不是說今天撲殺了100萬隻雞，就可以在完成防疫措施後馬上再買到100萬隻蛋雞，為了一整年都能穩定生產，基本上都是分好幾批次採購蛋雞。

從這樣的養雞產業結構來看，也不是馬上就能緩解雞蛋供不應求的現狀。

●才走過COVID-19 外食業又面臨新考驗

日本鳥取大學農學部教授山口剛士說，到傳播禽流感病毒的候鳥4月到5月離開日本前，日本可能持續受禽流感疫情影響。

如此一來，相關人士所預測的蛋價回穩時期，可能跟下一季來臨的禽流感疫情發生重疊。山口說，農民防疫意識非常高，但在蛋價完全回穩前，「我們很可能再面臨下次的禽流感季節」。

山口說，雖然近年歐洲發生的病毒蔓延在日本成為常態的可能性「極低」，但這次因缺蛋為外食業界帶來的混亂，可能會比預想來得拉長。對才剛走過COVID-19疫情的外食業界，正在面臨新的考驗。

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