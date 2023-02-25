低溫、疫病重傷產量 柳橙汁身價三級跳

受到極端氣候影響，包括2022年1月異常低溫以及柑橘黃龍病導致柳橙產量下滑，導致柳橙汁成本大增，價格水漲船高，使得原本就因物價飆漲而預算吃緊的美國民眾又再承受通膨壓力。

美官方近日公布，1月份非冷凍與非碳酸果汁與飲料價格較去年同期上漲12.5％，比前一月揚升1.5％，其中柳澄汁價格年增4.8％，月增3.7％，成為該月漲幅最高食品之一。

網路上價格顯示一瓶新鮮柳橙汁要價約4美元，按品牌和銷售平台價格各不同。Florida' Natural 59盎司柳橙汁每瓶4.29美元，Simply Orange Juice每瓶52盎司柳橙汁4.79美元。

美國農業部2月宣布下修2022-2023年佛州柳橙產季產量估值，由1月預估的逾1,800萬箱（每箱90磅）下修11％至1,600萬箱。反觀加州預計2022～2023年產季可望產出約4,610萬箱，與先前估計相符。

整體而言，美國2022～2023年產季料將生產6,325萬箱柳橙，低於2021～2022年的8,165萬箱。伊恩颶風在2022年肆虐佛州，造成農民災損嚴重，柳橙收成創1937年最低。

柳橙汁是美國公立學校最普遍食材之一。農業融資機構AgAmerica Lending夥伴關係部主任柯維頓（Curt Covington）表示，若柳橙汁價格持續攀升，恐造消費者額外負擔，尤其是學校與醫院。就某方面也讓柳橙汁從冰箱裡常備食物變成「奢侈品」。

由於新鮮柳橙汁供應短缺，冷凍濃縮柳澄汁價格也隨之勁揚。本月柳橙汁期價一度站上歷史新高每磅2.6美元。紐約ICE期貨交易所冷凍濃縮柳橙汁最活躍期貨價格，上周價格約為2.435美元。