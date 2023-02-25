電玩需求降溫 搗亂新遊戲上市計畫

電玩產業在疫情消退後面臨多重挑戰，除了經濟惡化嚇阻消費支出，元宇宙熱潮降溫也打擊遊戲營收，使業者重新轉向節約成本，不只新品延後上市，新遊戲研發企劃也紛紛喊卡。

Take-Two互動軟體公司執行長塞爾尼克（Strauss Zelnick）近日表示：「同一年度內兩次下修財測完全不像我們會做的事，可見市況多麼不如預期。」該公司已宣布縮減人事、基礎建設及其他支出。

眼看獲利前景黯淡，遊戲大廠開始調整經營策略。研究機構Benchmark分析師海基（Mike Hickey）表示，遊戲開發商決定將資源留給已打開市場的熱門系列遊戲，二線遊戲反而遭殃。

熱門遊戲《刺客教條》開發商Ubisoft去年取消4款新遊戲研發計畫，近日又取消另外3款新遊戲，並延後其他新品上市時間。藝電（EA）也決定旗下一款熱門手遊不再發行續篇，就連之前話題火熱的《星際大戰》遊戲也將延後上市。

NPD Group統計，去年第四季美國包括遊戲訂閱服務在內的電玩軟體市場營收年減2％，是第二年年終購物季營收下滑。往年成長最快的手遊市場也明顯降溫。Sensor Tower資料顯示，美國消費者手遊支出去年第四季年減12％。

藝電和Roblox是少數去年底交出亮眼成績的遊戲業者，前者去年第四季訂單總額創新高，後者則是財報優於預期。儘管如此，Roblox還是決定今年基礎建設支出減少25％至30％。

NPD Group表示，隨著疫情消退大家回歸正常生活，再加上高通膨持續打擊消費需求，遊戲市場前景堪憂。不只遊戲開發商縮減開銷，先前積極投資電玩市場的科技大廠也已收手。谷歌先前主打遊戲串流平台Stadia去年已關閉，臉書母公司Meta也宣布將停止發行VR遊戲《Echo VR》。