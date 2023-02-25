美打擊陸晶片業太猛 三星逃到亞洲這大國

美中科技對抗升級，面對地緣政治的困境，三星逐漸擴大在印度的投資，該公司已經決定在印度生產下一代摺疊智慧型手機，將其打造為智慧型手機生產重鎮。

BusinessKorea報導，三星在印度生產中低價智慧型手機，隨著印度成為全球智慧型手機市場中心，將逐漸轉向當地生產、組裝系統，以維持世界第一智慧型手機市占的地位。

報導指出，由於美國出口管制措施對大陸半導體產業的衝擊，一些分析師提到三星分散半導體生產的可能性。根據數據顯示，大陸2022年就有5,746家半導體相關企業註銷登記，而2020年則為1,397家，到了2021年則飆升至3,420家。

在美國政府的主導下，東京威力科創和艾司摩爾等全球前五大半導體製造設備商，都已經達成共識，一齊限制對大陸出口半導體設備，使其幾乎無法再生產先進半導體，這也為三星帶來不確定性。三星在大陸西安市的NAND Flash快閃記憶體生產據點，佔產量高達約40%。

另外，美國晶片法案的補貼，以及半導體及製造設備的25%投資稅收抵免等政策，也針對大陸設立了一個排它條款。報導還提到，大陸偷竊半導體技術的問題日益嚴重，有艾司摩爾的前車之鑑，讓三星或SK海力士等韓國半導體製造商高度警覺。

報導稱，儘管印度尚未成為一個龐大的半導體市場，但未來潛力巨大，備受市場矚目，尤其在國防與高科技領域與美國合作，預期激勵未來5G通訊設備等搭載半導體高科技產品需求，印度正積極向三星拋出橄欖枝，希望後者考慮在印度設半導體廠。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

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