沒收俄資產助烏 專家籲這原因他國應加入

去年俄烏戰火剛爆發時，西方凍結俄羅斯央行外匯儲備，作為對其入侵烏克蘭的制裁，經濟學家呼籲，應該沒收被凍結的外匯儲備，用於幫助烏克蘭，且擁有外匯儲備的國家也必須加入美國陣營，因為若美國單獨為之，將衝擊美元在全球的主導地位。

美國Hermitage資產管理公司執行長博得（Bill Browder）在周四（24日）金融時報的一篇專欄中，將目光投向俄羅斯去年遭西方凍結的3,000億美元外匯儲備。他認為，這些外匯儲備應該被沒收並用於幫助烏克蘭。

博得是俄羅斯總統普丁的批評者，曾參與制定《馬格尼茨基法案》。這項法案是以一名揭發俄羅斯貪腐腐敗的俄羅斯人所命名，授權美國政府對違反人權者實施如禁止入境、凍結在美財產等制裁。

報導指出，不僅俄羅斯無法動用這筆錢，其他人也不能使用，但博得認為這筆錢應該被用於協助烏克蘭的防禦和重建。他說「就道德而言合乎邏輯，就經濟而言也合理，這是對那些抱怨這場戰爭代價的人一個簡單的回應」。

博得還補充集體行動的必要性，他說，若美國單獨沒收俄羅斯外匯儲備，這將削弱美元在全球的主導地位，因為其他國家會擔憂其外匯儲備也會遭遇跟俄羅斯一樣的情況。為了避免這樣的狀況發生，博得認為擁有外匯儲備的國家必須加入美國陣營，這讓投資人別無選擇。

除此之外，博得還反對主權豁免，也就是國家在外國法庭受到法律保護。他說普丁已經透過攻擊一個和平的國家改變國際規範。

博得表示，俄羅斯的入侵已經對烏克蘭造成至少1兆美元的損失，用其資金重建烏克蘭並非不合理的建議。他說「我相信英國、美國、加拿大、日本、歐盟和澳洲都需要圍繞這個簡單又可行的提案達成共識，至少要開始修復俄羅斯入侵對烏克蘭造成的經濟損失，這還有很長的路要走」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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