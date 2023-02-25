美股到頂 驚現崩殺暗號？專家爆關鍵

到頂了…股市驚現崩殺暗號？專家爆1大事恐壓不住

美國最新通膨數據仍居高不下，加劇投資人對聯準會（Fed）可能拉長升息周期的擔憂，周五（24日）美股四大數全面重挫逾1%。多數分析師警告，近期股市反彈20%可能已經到頂，全球市場震盪還沒結束，小心未來3個月向下摜殺。

美國商務部24日公布， 1 月核心個人消費支出 （PCE）物價指數分別月增 0.6% 和年增4.7％，高於市場預期，此為剔除波動劇烈的食品與能源價格後的數據，顯示通膨走勢依舊火熱，加上勞動市場持續強勁，市場憂心聯準會升息周期可能拉長。

路透報導，最近幾個月股市上漲了約 20%，不少分析師表示市場漲幅過大。J. Safra Sarasin銀行股票策略師 Wolf von Rotberg表示，股市從年初反彈至今，整個股票市場的估值都被拉高，接下來要觀察，企業獲利是否強勁，足以支撐股市後續動能。

路透社於2月10日至22日，對超過150位分析師和基金經理人進行調查，有高達56%受訪者，預測未來3個月市場將出現修正行情。另外，多數受訪者認為，股市漲勢將不如預期，今（2023）年底指數或許與2022年持平。

受訪分析師指出，2023年股市表現取決於通膨能否在年底前快速降溫，並達到全球主要央行預期的目標，而企業獲利也應展現強勁動能。但多數分析師坦言，這種樂觀情勢不太可能發生。

道瓊指數下跌 336點（或 1.02%），收在32816點，本周重挫近3%，周線連四黑；那斯達克指數下跌 195點（或 1.69%），周挫3.3%，收在11394點；標普 500 指數下跌 42點（或 1.05%），收 3970點；費城半導體指數大跌 53點（或 1.80%），收2935點。

（中時新聞網 吳美觀）

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