美12月房價上漲速度 料將持續放緩

美國本周發布多項房市數據，其中以28日（周二）公布的去年12月標普／ 凱斯席勒（S&P／Case-Shiller）房價指數最受矚目。分析師預期，在整體經濟前景不佳的情況下，美國12月房價上漲速度料將持續放緩。

根據金融投資網站Trading Economics預測，該全美房價指數12月預估年增6％，增幅低於11月的7.7％。

標普／凱斯席勒房價指數在11月年升7.7％，低於10月的年增幅9.2％，此為2020年9月以來最小增幅，且連續第五個月價格成長趨緩。其中，11月十大城房價指數年增6.3％，低於10月的升幅8％。二十大城房價指數年增6.8％，升幅同樣低於10月的8.6％。

標普道瓊斯指數公司主管拉薩拉（Craig Lazzara）指出，隨著美國聯準會（Fed）持續升息腳步，房貸利率維持高檔將令房貸需求減退，連帶對於房價造成壓力。

拉薩拉表示：「另一個因素則是美國經濟走疲，包括經濟衰退機率升高等，這也澆熄許多民眾的購房意願。」

房地產經紀商Redfin經濟研究部門主管陳肇（Chen Zhao）表示 ：「我們預期更多房屋買家與賣家將於今年春季逐漸回歸房屋市場，但鑒於美國近日經濟數據表現好壞參半、市場反應呈現兩極化，這意味著：房市復甦速度恐怕不均。」