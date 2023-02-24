壽司郎屁孩+1 拿酒精噴壽司 總公司放狠話

日本壽司郎上月才傳出「口水恐攻」事件，因為一名高中生惡作劇，市值蒸發160億，未料近日又遭上傳片段，另一名屁孩拿著酒精狂噴轉盤上的壽司，引發軒然大波。

透過影片可以看到，一名身穿綠色長袖上衣的屁孩，拿著酒精追著轉盤上的告示牌狂噴，噴完一個不過癮，繼續瞄準下一個目標，影片由一旁的朋友拍下，上傳至IG動態，後續遭網友外流，短短12秒影片引發公憤。

綜合日媒報導，雖然少年並未直接正對著食物噴，而是瞄準盤子四周，但食物仍可能被飄散的酒精附著，有食安疑慮。而不滿的日本網友已經發起肉搜，目前查出屁孩為來自九州地區的國中生，甚至身分與所屬社團都曝光，還有「鍵盤柯南」根據架上食物判斷，裡面出現了季節限定菜色，指出發生時間應在去年秋天，與高中生口水恐攻為同一時段。

據了解，日本壽司郎總公司對此回應，已經看過相關影片，目前還在調查事發分店與時間，有鑑於此前的醬油瓶事件，將會認真考慮對片中少年報案提告，且不論刑事與民事都會嚴肅處理。

（ 中時新聞網 林毅）

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