歐洲能源戰宣告勝利？IEA：別高興得太早

國際能源總署（The International Energy Agency, IEA）表示，受到暖冬影響，歐洲今年冬天看似打贏了與俄羅斯之間的能源戰爭，沒有出現高電價或供電危機，但明年是否也一樣順利，還很難說。

面對西方對烏克蘭的支持，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）從去年開始，把天然氣當成武器，切斷對歐洲的供應，導致各國爭先恐後尋找替代方案，除了迅速填滿儲氣設施之外，企業和家庭也努力減少能源消耗。

此外，也多虧了今年的暖冬氣候，因此能源消耗的速度並不如預期。根據歐盟資料，從2021下半年開始，歐盟逐漸減少對俄羅斯的天然氣依賴，加上俄烏戰爭影響，從俄羅斯進口的天然氣量從原本的50%，縮減為去年11月的12.9%。

不過，國際能源總署署長比羅爾（Fatih Birol）表示，不能高興得太早，現在就該開始為明年冬天的能源做準備。「俄羅斯打了能源牌，卻沒有贏得勝利……但要說歐洲贏了，就太過分了。」

根據投資銀行傑富瑞集團（Jefferies Group）表示，目前歐洲的天然氣儲存量已達到64%，遠高於過去五年這個時間的水平45%。不過能有這樣的儲量成績，部分要歸功於去年上半年，俄羅斯天然氣仍正常輸送到歐洲。即使是現在，供應量也維持在過去的20%左右。

因此在2023年，歐盟國家勢必會更加依賴液化天然氣（LNG）的進口，而疫情解封後的中國，預料將是主要的競爭對手。

（中時新聞網 黃凡甄）

文章來源：‘Energy battle’ between Europe and Russia not over, says global watchdog

文章來源：Infographic – Where does the EU’s gas come from?

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