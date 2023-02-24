通膨未達2%！日本新央行行長暗示續寬鬆

被提名為日本新任央行行長的植田和男（Kazuo Ueda）周五（24日）出席日本眾議院指導委員會（steering committee）聽證會，因這是植田和男受到提名後首次有發表談話的機會，市場十分關注是否會釋出停止寬鬆的訊號，然而，植田和男卻給了將持續寬鬆的暗示。

綜合日經亞洲及路透24日即時報導，植田和男指出，由於通膨尚未持續穩定地達到央行2％的目標，因此目前維持超寬鬆貨幣政策是合適的。當被問及為什麼通膨必須達2％時，植田和男稱他認為這應是全球標準的通膨目標。

針對殖利率曲線控制政策（YCC）的問題，植田和男並未給出確切細節，僅稱未來有多種可能性。植田和男表示，不希望在自己被提名為央行行長的這個時間點發表正反意見，以免造成不可預期的影響。

植田和男發表談話後，日經平均指數已上漲超過1％，截至台灣時間上午10點來到27,411點，漲幅1.13％，美元兌日圓則暫時走弱至134美元。

（工商時報 馬婉娟）

植田和男：通膨很快會降溫 現行超寬鬆政策適當

日本央行（BOJ）總裁候選人植田和男（Kazuo Ueda）24日在國會發表證詞指出，當前通膨升溫情況不會長久，他預期2023財年（始於4月）就會降到2％之下，BOJ維持現行超寬鬆貨幣政策的做法適當。

植田表示，日本近來通膨率陡升主要受原物料進口成本大漲帶動，並非內需強勁的緣故，他相信通膨會逐步降回央行的2％目標。

他同時警告，日本經濟復甦仍籠罩高度不確定性，證明日銀維持超寬鬆貨幣政策有其必要。

但根據路透針對近500家大企業調查的結果顯示，將近5成（47％）認為日銀應該修改當前的負利率政策，28％表示2％通膨目標也須做調整。僅9％支持日銀取消殖利率曲線控制政策，但高達62％企業指出，貨幣政策正常化對他們沒什麼影響。

（工商時報 吳慧珍）

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