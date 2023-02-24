各國科技巨頭競逐AI大餅 專家:這點好可怕

人工智慧聊天機器人ChatGPT在全球爆紅，讓人工智慧技術成為全球關注焦點，各國科技巨頭爭相競逐這塊大餅，包括大陸百度、阿里巴巴、京東及騰訊等企業，不過有專家坦言，這幾年人工智慧技術的進步，讓人印象深刻卻也覺得有點可怕，因為這代表人工智慧將對經濟、勞動力甚至社會產生革命性的影響。

CNBC報導，ChatGPT是由新創公司OpenAI在去年11月推出，而微軟則是向OpenAI投資數十億美元，希望能透過ChatGPT拉抬搜尋引擎Bing。隨著ChatGPT火爆的表現，對手Google馬上推出Bard互別苗頭，卻出現回答不精準、人員技術失誤等糗事。

儘管如此，人工智慧技術儼然已經成為兵家必爭之地，除了矽谷的科技巨頭外，大陸企業也想搶食市場，百度宣布將在3月公開聊天機器人的功能，阿里巴巴也透露內部正在測試「ChatGPT」式的技術，但沒有公開發布時間表。

京東與騰訊也有類似計畫正在進行，京東的人工智慧技術將運用在零售與金融服務上，協助完成產品與財務分析。騰訊也強調公司持續進行相關研究，尤其是人工智慧領域。

全球人工智慧智慧技術發展快速，維吉尼亞大學教授Anton Korinek表示，「人工智慧系統在過去幾年穩定成長，令人印象深刻卻也有些害怕，因為這代表我們的經濟、生產、勞動力甚至整個社會都將出現革命性影響。」Anton Korinek也預計未來一年內就會有更強大的人工智慧技術出現。

（中時新聞網 郭宜欣）

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