科技股領頭漲 美股收紅 輝達狂飆14%

美國勞動力市場依舊炙熱，使投資人審慎評估聯準會未來的政策走向，華爾街股市23日開高，輝達（Nvidia）帶領科技股和晶片股上攻，激勵美股早盤表現強勁，不過接近午盤時段美股轉跌，尾盤時段黑翻紅，四大主要指數皆收漲，標普500指數終結連四黑。

道瓊工業指數上漲108.82點或0.33%，以33,153.91點作收；標準普爾500指數上揚21.27點或0.53%，收4,012.32點；那斯達克指數上漲83.33點或0.72%，收11,590.40點；費城半導體指數勁揚96.42點或3.33%，收2,988.81點。

數據方面，美國上周初次申領失業救濟金人數報19.2萬，低於預期的20萬，較修正後前值19.5萬減少3,000人，且為連續6周低於20萬人；截至2月11日為止，連續申領失業救濟金人數為165.4萬，遠低於預期的170萬以及修正後前值169.1萬，顯示勞動力市場依舊強勁，恐成為聯準會鷹派升息的因素。

另外，美國去年第四季實質國內生產毛額（GDP）經季節和通膨調整後的年增率為2.7%，低於上月公布的初值2.9%以及第三季的3.2%。

政經方面，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於23日宣布，美國政府將運用《晶片法案》編列的經費，在2030年前打造至少2座結合生產線、研發實驗室、封測廠及上游供應商的半導體園區，加速半導體在地化。

另外，美中關係近來因偵察氣球事件陷入緊繃狀態，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於23日透露，美國將在「適當的時間」恢復與中國在經濟議題上的討論，與此同時也會持續告知中國違反美國對俄制裁的後果，她強調中美雙方在糧食安全、氣候變遷等多項領域都應共同努力，因此她相當願意與中方進行對話，但目前沒有確切時間表。

至於美俄關係，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於23日表示，在俄烏戰爭即將屆滿一年之際，美國總統拜登將於本周五與其他G7元首以及烏克蘭總統舉行線上會議，他們將對俄國實施「全面性制裁」，預計將涉及金融業、科技業，以及國防產業，且會給予烏克蘭更多經濟、能源和安全上的援助。

個股方面，輝達於22日公布上季財報與本季財測，有望從AI熱潮中受益，帶動其23日股價飆漲29.10美元，漲幅14.02%，收報236.64美元，也激勵晶片股揚升，超微大漲4.10%，收報79.75美元，美光猛升3.11%，收在58.75美元。

主要科技股23日也普遍收漲，微軟攀升3.26美元，漲幅1.30%，收報254.77美元；Meta上漲0.92美元，漲幅0.54%，收在172.04美元；蘋果揚升0.49美元，漲幅0.33%，收在149.40美元；亞馬遜上揚0.03美元，漲幅0.03%，收報95.82美元；惟Google下跌0.73美元，跌幅0.80%，收在91.07美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚3.25美元，漲幅3.74%，收在90.08美元；日月光ADR揚升0.22美元，漲幅3.16%，收在7.19美元；聯電ADR則是上漲0.18美元，漲幅2.25%，收8.19美元。

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