歐盟執委會跟進封殺抖音 公務裝置禁用

歐盟執委員會的資訊部門（IT）要求所有執委會員工將抖音（TikTok）從他們的公務設備，和會使用公司應用程式的個人設備中卸載，理由是涉及數據保護的問題。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）23日報導，這項要求於今天（四）上午透過電子郵件向歐盟官員通報，該郵件指出：「為了保護執委會的數據並提高其網絡安全性，歐盟執委會企業管理委員會（EC Corporate management board）決定在企業設備和註冊於委員會行動設備服務的個人設備上禁止使用TikTok應用程式。」並要求員工盡快在3月15日之前卸載，如果未在設定的截止日期之前遵守，那麼公務應用程式，例如執委會電子郵件和Skype for Business將不再可用。

這個舉措旨在保護歐盟執委會的數據和系統免受潛在的網絡安全威脅，並以數據保護問題為由進行合理的辯護。抖音最近在美國各州和聯邦政府級別的政府設備上被禁止使用。雖然沒有歐洲政府效法美國的做法，但據報導，荷蘭官員被建議不要使用這款中國應用程式。

去年11月，抖音承認，全球用戶的個人數據可以在中國大陸總部訪問，該應用程式被發現用於監視記者。

上個月，抖音的執行長壽子周與歐盟高級官員會面，這些官員告訴他的公司還有很長的路要走才能重獲他們的信任。

（中時新聞網 張威翔）

文章來源：European Commission bans TikTok from corporate devices

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