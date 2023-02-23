美財長葉倫呼籲 增加更多資金援烏抗俄

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天（四）呼籲爲烏克蘭增加更多的資金支持，以幫助烏克蘭抗俄，美國正準備在未來幾週提供額外的100億美元（近新台幣3038億元）的經濟援助。

據《路透社》（Reuters）23日報導，葉倫在參加20國集團會議（G20）的財政部長會議所準備的新聞發布會上表示，國際貨幣基金組織（IMF）迅速推動全額貸款計劃對烏克蘭非常重要。

「正如拜登總統所說，我們將與烏克蘭站在一起，無論需要多長時間。在印度，我在此期間將與大家一起討論對烏克蘭持續而強有力的支持。」

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）20日（一）在與國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在基輔會面後表示，烏克蘭正在尋求一項價值150億美元（近新台幣4557億元）的多年期國際貨幣基金計劃。

葉倫強調，先前美國軍事、經濟和人道援助總額達460億美元（近新台幣1.39兆元），使烏克蘭在「特殊情況」下保持了經濟和金融穩定。

她說：「我們的經濟援助支持著烏克蘭的抵抗，資助關鍵的公共服務並幫助政府運作。在未來幾個月，我們預計為烏克蘭提供大約100億美元的額外經濟支持。」

這筆美國援助是12月份國會批准的一項廣泛的政府資金法案的一部分，其中包括一個新的450億美元（近新台幣1.36兆元）的緊急軍事和其他援助計劃，用於援助這個飽經戰火摧殘的國家。

文章來源：At G20 meeting, Yellen steps up calls for increased economic aid for ukraine

（中時新聞網 張威翔）

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