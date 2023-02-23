打造下一代導航體驗 賓士宣布與谷歌合作

Mercedes-Benz宣布與Google合作，將聯手為車主打造下一代數位體驗，藉由Google Maps平台的基礎提供全新的車載數據與導航體驗，包括有關地點的詳細資訊、即時和預測交通信息，以及自動重新規劃路線等功能，這些功能將適用於配備最新一代MBUX的車輛上。

Mercedes-Benz表示，這些功能嵌入即將推出的Mercedes-Benz Operating System (MB.OS)，為了提供車主更豐富的使用體驗，不僅將把《YouTube》APP加進Mercedes-Benz的信息娛樂系統，也同時利用Google Maps的數據提供各項輔助駕駛功能，例如使車輛在進入十字路口、圓環或彎道前自動調整速度。

Google表示，這項合作基於Google Maps、雲端和YouTube等技術，提供駕駛者新的使用體驗，除了讓Mercedes-Benz能夠設計導航界面外，還將提供Google的人工智能和數據功能，以加快Mercedes-Benz推進自動駕駛並創造更好的客戶體驗。

相關的新功能將適用於所有具有導航功能的2020 MBUX (NTG7) 車輛（不包括中國大陸、日本和韓國）系列：223、206、295、297、296、294、254、232、177（從12/2022開始生產，車型年式22/2），W247（從12/2022開始生產，車型年式22/2），V167（從生產12/2022，車型年式22/2）。

（中時 陳大任）

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