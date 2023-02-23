缺蛋危機！美國人「出國買蛋」慘況曝

全球缺蛋荒，美國也不例外，美國邊境官員宣布，近期查獲民眾跨越美墨邊境、將墨西哥雞蛋帶回美國的案件激增近400%，呼籲民眾切勿違法，否則要重罰300美元（約新台幣9,100元）罰款。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）、美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）聖地牙哥辦事處的數據顯示，和前一年同期相比，2022年1月11日至2023年1月31日間，美國與墨西哥邊境沒收越界帶蛋的案件激增397.54%。

同一時期，亞利桑那州土桑（Tucson）辦事處沒收雞蛋案件激增320.25%、德州拉雷多（Laredo）案件暴增313.08%。

美國海關與邊境保護局發言人表示：「我們看到愈來愈多民眾試圖從墨西哥北部邊境城市華雷斯（Juarez）將蛋帶回德州艾爾帕索（El Paso），因為墨西哥的蛋價比美國便宜許多。」

去年開始的禽流感疫情導致數百萬美國家禽喪命，當中母雞尤其容易感染病毒。禽流感加上飼料、運輸、包裝成本上揚，推升美國蛋價於去（2022）年12月創下新高，去年底，一盒12顆的A級蛋平均要價4.25美元（約新台幣130元）。

後續美國蛋價已稍微回落，不過價格仍較前幾年高，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics），今年2月蛋價較去年同期上升70.1%，漲幅超過其他食品。

邊境保護局發言人表示，多數車內發現蛋的越界駕駛都是帶著善意將蛋帶回美國，這類駕駛通常在邊境檢查時就申報有帶蛋，發言人說，只要駕駛宣布丟棄蛋，就不會受罰，「所以這不一定是走私，而是民眾帶蛋旅行的情況增加。」

不過發言人也表示，仍有少部分民眾沒申報，被檢查到時，雞蛋不只會被沒收，民眾還會被罰300美元罰款。

這些被沒收的雞蛋最終都會被銷毀，美國海關與邊境保護局規定，礙於禽流感風險及鳥類傳染病「新城雞病」（Newcastle Disease），民眾從墨西哥將生雞蛋帶進美國是違法的。

文章來源： Egg Smuggling Increases by Nearly 400% at Border Amid Skyrocketing Prices

（中時新聞網 吳映璠）

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