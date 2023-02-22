Fed會議紀要出爐 道瓊翻黑 那指小幅漲

聯準會公布2月會議紀要，內容顯示部分官員支持升息2碼，使市場情緒謹慎，華爾街股市22日反覆拉鋸，道瓊工業指數及標普500指數近尾盤時段轉跌，那斯達克指數則是震盪後小幅收漲，終止三連跌。

道瓊工業指數下跌84.50點或0.26%，收33,045.09點；標準普爾500指數下挫6.29點或0.16%，收3,991.05點；那斯達克綜合指數上漲14.77點或0.13%，收11,507.07點；費城半導體指數下滑13.87點或0.48%，收2,892.39點。

聯準會22日公布1月31日至2月1日利率決策會議的會議紀要，內容顯示，與會官員認同過去三個月的通膨數據開始出現放緩，但仍需要更多數據證明物價壓力正在下滑，方能確信通膨在減緩，考量到貨幣政策對經濟活動以及對通膨發揮影響具有滯後性，多數官員皆同意放緩升息腳步至1碼，部分官員則傾向於升息2碼。

在聯準會發布會議紀前，聖路易聯準銀總裁布拉德（James Bullard）率先發表鷹派言論，他指出，許多人支持聯準會放慢腳步、摸索著前行，但聯邦基金利率目前尚未達到聯邦公開市場委員會所設定的終端利率，他重申聯準會必須將利率提高至5%以上，預估終端利率將達到5.375%，待達到終端利率後，聯準會才應該評估後續的貨幣政策走向。

此外，對於美國經濟前景，布拉德認為外界高估了經濟衰退的風險，並強調美國當地的經濟較外界想像的更加富有韌性。

政經方面，中國早前在慕尼黑安全會議上就俄烏戰爭表示將勸和止戰，22日出傳中國國家主席習近平擬於4月或5月初出訪俄羅斯，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談，發揮中國在俄烏雙邊和談的作用。

個股方面，主要科技股22日漲跌互見，Meta下跌0.96美元，跌幅0.56%，收報171.12美元；微軟下挫1.16美元，跌幅0.46%，收在251.51美元；Google挫跌0.25美元，跌幅0.27%，收91.80美元；亞馬遜則是勁揚1.21美元，漲幅1.28%，收報95.79美元；蘋果上漲0.43美元，漲幅0.29%，收報148.91美元。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌0.81美元，跌幅0.92%，收報86.83美元；聯電ADR下挫0.02美元，跌幅0.25%，以8.01美元作收；日月光ADR上揚0.03美元，漲幅0.43%，收在6.97美元。

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