天災接連侵襲…紐西蘭戰勝通膨路迢迢

紐西蘭央行周三宣布官方現金利率再升2碼（50個基點），來到逾14年高點4.75％，同時警告抗通膨戰爭離結束尚早，主要是核心消費者物價指數依然過高，暗示還將持續緊縮貨幣。RBNZ維持現金利率今年會觸及5.5％峰值的預期。

號稱紐西蘭本世紀最嚴重天災的熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）在本月重創北島，短期內紐國通膨恐因產能中斷加劇，但漫長災後重建又可望帶動經濟，這讓紐西蘭央行抗通膨更加棘手。

紐西蘭近來天災連連，熱帶氣旋嘉布瑞爾襲擊北島的幾周前，紐國第一大城奧克蘭豪雨成災。兩場嚴重災害迫使當局宣布進入緊急狀態，財長羅伯森（Grant Robertson）估計災損達數十億美元。

紐西蘭央行指出，北島接連受災恐使通膨加劇，短期內生產中斷，但另一方面災後重建提振經濟活動。紐國去年第四季通膨年率達7.2％，來到近30年高點。

熱帶氣旋嘉布瑞爾來襲之時，正值北島農作物收成季，蔬果因供給受限價格大漲。暴風也會破壞基礎設施和道路，影響木材、牛奶、牲畜的運送。

ASB首席經濟學家杜菲利（Nick Tuffley）表示：「天災帶來的衝擊，會讓紐西蘭央行在抑制通膨上更添難度。」

紐西蘭央行表示，北島風災及奧克蘭雨災引發的短期物價波動，不會影響貨幣政策方向。政府財政如何應對天災及重建工作展開後面臨的產能限制問題，才是央行決策重要依據。

雖說通膨是全球性問題，經濟學家點出紐國為防疫嚴格封鎖邊境，將國際學生、背包客和挹注紐國勞動力的移工拒於國門外，助長通膨壓力。紐西蘭民間營建業去年就警告，苦於缺工及建材等成本上漲。