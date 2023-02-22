英特爾股利縮水 第一季財測目標不變

美國晶片巨頭英特爾周三宣布，基於長期策略考量，股利水準進行調整，季度股利將縮減至每股0.125美元。英特爾並重申財測目標，首季營收將介於105億至115億美元之間，每股虧損0.8美元。英特爾表示，董事會已經通過調整股利的議案，季度股利將縮減至每股0.125美元，相當於全年股利每股0.5美元，最新季度股利將於6月1日發放。

英特爾並指出，「董事會是經過審慎考慮後做出資本分配的決策，主要是為了讓公司站在創造長期價值的有利位置，減少股利支出可讓英特爾在財務操作上更具彈性，俾以支持帶動未來營運成長重要投資之所需。」

英特爾表示，自1992年啟動發放股利政策以來，迄今總共已發逾800億美元的現金股利回饋給股東，董事會並且致力於維持有競爭力的股利水準。

英特爾執行長季辛格指出，「審慎發放股東股利對於推動我們的IDM 2.0戰略計畫至關重要。」

除了縮減股利，英特爾公布持續採行節流措施，以達到成本結構最佳化的目標，具體措施為2023年要節省30億美元的支出，2025年底時每年平均要達到80到100億美元的撙節成本效益。

資本支出方面，基於戰略資本投資優先動用以及因應短期需求改變的調整考量，2023年營運淨資本支出成長率將落在30％出頭。

英特爾並重申第一季財測目標，營收將落在105億至115億美元之間，按GAAP會計原則毛利率估約34.1％，每股虧損約0.8美元。

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