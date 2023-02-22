有誤導之嫌 瑞信董座言論遭監管機關審查

外媒引述匿名人士說法指出，瑞士監管機關正在審查瑞信（Credit Suisse）董事長萊曼（Axel Lehmann）去年12月初關於該銀行撤資潮趨於穩定的言論，但實際上當時資金仍持續流出。

消息一出，瑞信周二（21日）股價聞訊重挫4％至2.66瑞郎，寫下至少1985年以來最低收盤價。22日盤中止跌回升至2.70瑞郎。

瑞士金融監管機構Finma的最新動作，使這家瑞士第二大銀行的進一步承壓。近年來瑞信飽受金融醜聞與財務困境等衝擊，去年籌得新資金進行重整，不過在籌資前幾周，一場社交媒體風暴引爆對該銀行財務體質的疑慮，導致客戶紛紛抽離資金。

消息人士稱，Finma正在研究萊曼向外界宣稱瑞銀資金外流已停止時，他對撤資潮的瞭解程度，是否有誤導投資人的情況。另一位知情人士提及，萊曼在發表這些言論時，可能沒有獲得正確訊息。

監管機關時常會檢視銀行高層的公開說辭，以確保他們提供給投資者該公司公正的論述。目前Finma與瑞信對此皆不予置評。

瑞信在去年11月23日表示，客戶在10月1日至11月11日之間共撤資約880億美元。

萊曼在12月1日指出，客戶資金外流情況大致已停止，並提到撤資主要發生在10月的2到3周期間，目前開始趨於緩和，強調資本外流已經「完全穩定」，該公司瑞士事業開始出現部分反轉。

萊曼翌日（12月2日）接受媒體訪問時表示，資金外流「基本已經停止」。帶動當天股價狂飆9.3％。

不過瑞信在2月9日公布財報顯示，客戶在2022年最後3個月提領1,105億瑞郎（約1,200億美元），其中逾85％的資金是在10、11月份流出。此金額超出市場預期，加上其他數據呈現疲弱，導致當天股價狂摔15％。花旗分析師向客戶發布的報告指出，瑞信高層已暗示15％的資金是在12月撤離。

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