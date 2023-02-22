為迎娶動視拚了 微軟拉攏輝達、任天堂

為了化解監管疑慮以順利收購遊戲發行商動視暴雪（Activision Blizzard Inc），微軟宣布與輝達（Nvidia）和任天堂（Nintendo）就遊戲服務達成10年合作協議，並喊話反對立場強硬的索尼一起加入。

微軟周二宣布與輝達達成一項為期10年的協議，如果微軟獲准完成以690億美元收購遊戲開發商動視暴雪的交易，則微軟將把《決勝時刻》（Call of Duty）等動視暴雪發行的遊戲搬上輝達的遊戲平台。

此外，微軟總裁史密斯（Brad Smith）也在推特上宣布與日本任天堂簽署一份類似的合作協議，期間也同樣是的10年，未來任天堂平台上的玩家可以取得微軟Xbox及《決勝時刻》等動視暴雪的遊戲。史密斯並表示，提供給任天堂的遊戲會將與Xbox平台同一天推出，且將擁有相同的功能與內容。

微軟去年1月宣布將砸下690億美元收購動視暴雪，以強化與領頭羊騰訊和索尼一較高下的競爭力，但這項交易除了遭到索尼強烈反對外，也在歐洲、英國和美國都面臨強大的反壟斷監管阻力。

微軟透過這些最新的合作案來保證未來消費者將有更多管道取得微軟旗下的遊戲，盼藉此緩解監管單位的壟斷疑慮。

微軟總裁史密斯周二在記者會上表示，在與輝達與任天堂達成類似的協議後，他現在對完成對這項收購案更加樂觀。他並向索尼喊話，希望這個競爭對手能考慮採納與輝達類似的合作協議。

輝達GeForce Now部門副總裁Phil Eisler表示，除非微軟收購動視暴雪，否則輝達的遊戲服務將不會提供《決勝時刻》之類的遊戲，但《創世神》（Minecraft）等其他微軟原有的遊戲，將立即涵蓋在這份10年的授權協議內。

他在談到微軟收購動視暴雪的交易時表示：「一開始我們確實有點擔心，但後來我們聯繫了微軟，他們對於開放雲端遊戲以及與我們締結10年授權協議抱持非常開放的態度，久而久之，我們也就越來越放心」。

輝達表示，現在公司支持這家Xbox遊戲機製造商收購動視暴雪。

歐盟委員會周二就本案召開閉門聽證會，微軟總裁史密斯率領由18名管理高層組成的代表團出席，試圖說服歐盟反壟斷監管機關批准收購動視暴雪的交易。

外媒報導，在提交補救措施解決反壟斷爭議前，微軟可望透過這場聽證會去探測歐盟高層與各國反壟斷官員的意向。

出席這場聽證會的政府與產業高層還包括動視暴雪執行長Robert Kotick、索尼遊戲部門主管Jim Ryan。此外，Alphabet旗下谷歌公司、擁有遊戲業務的晶片設計公司輝達、知名電子遊戲開發商Valve和藝電、歐洲遊戲開發商聯合會（EGDF），以及德國、比利時、捷克、芬蘭、法國、義大利、葡萄牙、西班牙和瑞典的競爭監管機構都派員參與。

（時報資訊 柯婉琇）

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