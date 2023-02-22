日經年底前估登3萬點 上漲空間約1成

根據路透社調查，由於2023下半年，日企可望藉著中國大陸經濟成長而茁壯，加上全球景氣應可反轉，日本股市主要指數日經225（Nikkei 225），有機會再在今年底之前再次上漲，並試探30,000點心理大關。

SMBC日興證券指出，日商普遍將在5月之前公布2023財年展望。目前，就總體經濟角度而言不是很透明，故財測應該以保守居多。但是，再過幾個月接近2023年底時，大環境有可能會改善，屆時有可能會上修財測。

路透社匯集各方資料後，大多數日股專業人士認為，日經指數可望從21日收盤價27,473點，最晚在6月底之前先站穩28,000點，然後今年底左右再收復30,000點，跟目前相比還有9%左右漲幅。

3個月前，同樣的問券調查，市場大部分也是認為，日經在2023年底上看3萬點沒問題，但當時也有不少受訪者覺得，今年中就可重回3萬大關。由此可見，目前市場比較謹慎看待日股。

IMF（國際貨幣基金組織）於元月時稍微上修2023年全球經濟成長預估，理由是歐美需求異常地有韌性，加上能源成本可望下降以及中國大陸重新開放等。T&D資產管理公司認為，日企的業務若與中國大陸連動性較高的，應該財報表現會較好。

分析師指出，由於聯準會對升息幅度舉棋不定，日經才漲不動，大部分的時間都在28000點下方徘徊。另外，日本央行新行長預定在4月就任，到時候日本利率可不可能會改變，誰也不知道。不過，就近期當地10年期公債殖利率來看，市場偏向會改變殖利率曲線控制的政策。

自元月中旬以來，日圓兌換美元匯價已走貶約5%，美元最近幾周因預期聯準會可能再度升息而走高。大和證券認為，日圓疲弱走勢壓抑日股表現，若把日本一旦升息的終端利率考慮進去，日股或將少了緊箍咒的束縛。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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