拜登讚烏國屹立不搖 痛批普丁絕不會戰勝

美國總統拜登（Joe Biden）20日閃電訪問烏克蘭後前往波蘭，並於21日在波蘭華沙發表演說，誓言支持烏克蘭，並強調基輔目前仍然屹立不搖，俄羅斯絕對不會在這場戰爭中取得勝利。

在俄烏戰爭即將屆滿一年之際，拜登於20日訪問烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行會談，並與其發表聯合談話，宣布將加碼5億美元軍援，諸如提供榴彈砲、「標槍」飛彈、反裝甲系統、防空搜索雷達等，用以強化烏克蘭的空防戰力。

在結束烏國的訪問行程後，拜登動身前往波蘭，並於21日在華沙的皇家城堡（Royal Castle）發表演說，拜登在演說中提到，一年前全世界都在為基輔的淪陷做準備，不過他剛剛結束基輔的訪問行程，可以向全世界報告，基輔仍然屹立不搖，且充滿驕傲、滿懷自信，更重要的是，烏克蘭「仍保有自由」。

在拜登突訪烏克蘭後，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日在國情咨文演說表示，俄國之所以出兵烏克蘭，乃是為了保護頓巴斯的俄語族群，他控訴西方國家試圖撕裂俄羅斯領土，為反擊西方國家的舉動，俄國將暫停參與美俄間的《新削減戰略武器條約》（New START），普丁更是警告將恢復核武測試。

對於普丁的言論，拜登則回應道，「今晚我要再次向俄羅斯人民喊話，美國和歐洲並不想控制或撕毀俄羅斯，西方國家並未打算攻擊俄羅斯，而數百萬名想與鄰國和平相處的俄羅斯公民也不是西方國家的敵人。」

拜登指出，普丁預料北約會因這場戰事而分裂，但事實恰恰相反，北約現在比以往任何時期都更加團結、更加統一，北約不僅不會分裂，更不會倦怠，也不會放棄對烏克蘭的支持。

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