傳麥肯錫裁員2,000名 先砍人資技術等後勤

管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）傳出計畫裁員2,000名，預計先砍不會與客戶有直接聯繫的內部支援員工，而麥肯錫方面尚未回應此消息。

綜合外媒報導，知情人士指出，麥肯錫本次裁撤為該公司有史以來最大規模裁員之一，目前不清楚確切影響人數，可能是幾百人或上千人。這波裁員預計主要落在人力資源、技術與溝通等職位，但法務部門應不受影響。

知情人士稱，麥肯錫近期已經減緩後勤招募，並預期其他諮詢機構也會跟進此舉，以控制成本支出。不過，麥肯錫也強調公司仍會繼續聘用專業客服人員，因這方面的需求依舊強勁。該公司在過去五年增員17,000人，目前的全球員工數約為45,000人，但有略高於半數員工為「不用面對客戶」的角色。

麥肯錫與另兩大諮詢公司波士頓諮詢（BCG）、貝恩諮詢（Bain），皆在去年祭出逾20年來最大一波新進員工加薪，當時因諮詢需求遽增，但勞動市場緊縮，迫使這三家公司不得不加薪搶人。

全球四大國際會計師事務所之一的KPMG（安侯建業）也在上周傳出裁員，根據路透引述金融時報報導，KPMG將於美國裁撤2％人力，預計影響700人，為世界四大會計師事務所中首家傳出裁員消息。

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